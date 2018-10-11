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Hava parçalı bulutlu

Malatya’da havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer hafif sağanak yağmurlu geçeceği bildirildi.

Hava parçalı bulutlu

Malatya’da havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer hafif sağanak yağmurlu geçeceği bildirildi.

11 Ekim 2018 Perşembe 13:52
Hava parçalı bulutlu

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Bingöl parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yer yer hafif sağanak yağmurlu; Elazığ, Malatya, Adıyaman ve Tunceli parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer hafif sağanak yağmurlu. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmemektedir.Rüzgarların kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esecektir” denildi.

Güncel meteorolojik uyarının olmadığı da verilen bilgiler arasında. (Haber Merkezi)

HABER MERKEZİ

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MalatyaHava Dururmu
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