Hava Nasıl Olacak?

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Bölgemiz genelinde havanın parçalı çok bulutlu; Bingöl ve Tunceli'de öğleden sonra mevzi hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmemektedir.Rüzgarların batılı yönlerden orta, öğleden sonra Adıyaman hariç bölge genelinde zaman zaman kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi beklenmektedir” denildi.

Açıklamada, güncel meteorolojik uyarının bulunmadığı da ifade edildi. busabahmalatya.com