Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 15°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
112122
ALTIN
174.823
DOLAR
4.0406
STERLİN
5.6907
EURO
4.9882

Hava Nasıl Olacak?

Malatya’da havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği bildirildi.

Hava Nasıl Olacak?

Malatya’da havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği bildirildi.

20 Nisan 2018 Cuma 08:15
Hava Nasıl Olacak?

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Bölgemiz genelinde havanın parçalı çok bulutlu; Bingöl ve Tunceli'de öğleden sonra mevzi hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmemektedir.Rüzgarların batılı yönlerden orta, öğleden sonra Adıyaman hariç bölge genelinde zaman zaman kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi beklenmektedir” denildi.

Açıklamada, güncel meteorolojik uyarının bulunmadığı da ifade edildi. busabahmalatya.com 

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
MalatyahaberleriMalatyada Hava
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
28 Parsel Satılacak
28 Parsel Satılacak
Malatya Türkiye'de İlklerin İçerisinde Olacak
Malatya Türkiye'de İlklerin İçerisinde Olacak
Malatya Merkezli FETÖ/PDY Operasyonu
Malatya Merkezli FETÖ/PDY Operasyonu

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim