04 Şubat 2017 Cumartesi

Hava ısınıyor, geceye dikkat!

Meteoroloji yetkililerinden hava durumu ile ilgili bilgiler geldi. Buna göre; Malatya merkezde gündüz güneşin ısıttığı hava, gece yerini soğuğa bırakacak. İlçelerde ise sıcaklıklar yükseliyor. Gece don ve buzlanma riskine karşı da, yetkililer uyarıyor.

04 Şubat 2017 Cumartesi 14:13
Hava ısınıyor, geceye dikkat!

GECE SOĞUĞU ADETA ÇARPIYOR
  Meteorolojik verilere göre; Malatya merkezde ve ilçelerde hava sıcaklıkları önümüzdeki hafta ortalarına doğru yükselişe geçecek. Soğuk ve don riski ise hala sürüyor. Sebebi gece sıcaklığının eksi derecelere kadar düşecek olması. Yetkililer, bu risklere karşı özellikle dikkatli olunmasını istiyor. Meteoroloji’den alınan son bilgilere göre; gündüz saatlerinde 7 ila 8 derece arasında olan hava sıcaklığı, gece saatlerinde -2 ile 1 derecelere kadar düşecek.

İLÇELER ISINIYOR
  Malatya’da bugün hava sıcaklığı gündüz 7 derece olurken, gece -2 dereceyi gösterecek. İlçelerde ise hava sıcaklığı az da olsa yükseliyor. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nden alınan verilere göre; Akçadağ’da sıcaklık 8 derece, Arapgir’de 4 derece, Arguvan 5 derece, Battalgazi 7 derece, Darende 6 derece, Doğanyol 6 derece, Doğanşehir 7 derece, Hekimhan 4 derece, Kale 8 derece, Kuluncak 3 derece, Pütürge 6 derece, Yazıhan 7 derece ve Yeşilyurt 7 derece olacak.

TAHİR ÖZÇELİK
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