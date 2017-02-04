GECE SOĞUĞU ADETA ÇARPIYOR

Meteorolojik verilere göre; Malatya merkezde ve ilçelerde hava sıcaklıkları önümüzdeki hafta ortalarına doğru yükselişe geçecek. Soğuk ve don riski ise hala sürüyor. Sebebi gece sıcaklığının eksi derecelere kadar düşecek olması. Yetkililer, bu risklere karşı özellikle dikkatli olunmasını istiyor. Meteoroloji’den alınan son bilgilere göre; gündüz saatlerinde 7 ila 8 derece arasında olan hava sıcaklığı, gece saatlerinde -2 ile 1 derecelere kadar düşecek.

İLÇELER ISINIYOR

Malatya’da bugün hava sıcaklığı gündüz 7 derece olurken, gece -2 dereceyi gösterecek. İlçelerde ise hava sıcaklığı az da olsa yükseliyor. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nden alınan verilere göre; Akçadağ’da sıcaklık 8 derece, Arapgir’de 4 derece, Arguvan 5 derece, Battalgazi 7 derece, Darende 6 derece, Doğanyol 6 derece, Doğanşehir 7 derece, Hekimhan 4 derece, Kale 8 derece, Kuluncak 3 derece, Pütürge 6 derece, Yazıhan 7 derece ve Yeşilyurt 7 derece olacak.

TAHİR ÖZÇELİK