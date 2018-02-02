HAVA DURUMUNDA DEĞİŞİKLİK YOK!

Yapılan açıklamada, “Rüzgarların değişik yönlerden hafif kuvvette, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor. Malatya’da en yüksek sıcaklık 10 derece ile Merkez, Akçadağ, Battalgazi ve Yazıhan ilçeleri tahmin edilirken, 3 derece ile en düşük sıcaklık ise Kuluncak ve 4 derece ile de Arapgir’de yaşanması bekleniyor” denildi.

SİSE, PUSA, BUZLANMAYA DİKKAT!

Ayrıca meteoroloji ,gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadiseleri ile birlikte don ve buzlanma beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarılarda bulundu. busabahmalatya.com