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HAVA DURUMUNDA DEĞİŞİKLİK YOK!

Malatya’da hava durumunda önemli bir değişiklik beklenmiyor. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişikliğin beklenmediğini bildirildi.  

HAVA DURUMUNDA DEĞİŞİKLİK YOK!

Malatya’da hava durumunda önemli bir değişiklik beklenmiyor. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişikliğin beklenmediğini bildirildi.  

busabahmalatya
busabahmalatya
02 Şubat 2018 Cuma 11:32
HAVA DURUMUNDA DEĞİŞİKLİK YOK!

Yapılan açıklamada, “Rüzgarların değişik yönlerden hafif kuvvette, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor. Malatya’da en yüksek sıcaklık 10 derece ile Merkez, Akçadağ, Battalgazi ve Yazıhan ilçeleri tahmin edilirken, 3 derece ile en düşük sıcaklık ise Kuluncak ve 4 derece ile de Arapgir’de yaşanması bekleniyor” denildi.

SİSE, PUSA, BUZLANMAYA DİKKAT!

Ayrıca meteoroloji ,gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadiseleri ile birlikte don ve buzlanma beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarılarda bulundu. busabahmalatya.com 

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
MalatyaHAVA DURUMU
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