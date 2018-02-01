HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Yapılan açıklamalara göre sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmezken, ilçelerde en düşük sıcaklığın 3 derece ile Kuluncak olduğu tahmin edilirken, en yüksek sıcaklığın ise 9 derece ile Yazıhan ve Akçadağ olduğu ifade edildi.

Yapılan açıklamada rüzgarların değişik yönlerden hafif kuvvette, yer yer orta kuvvette esmesi beklendiği de bildirildi.

SİSE VE BUZA DİKKAT!

Meteoroloji yetkilileri,özellikle gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadiseleri ile birlikte don ve buzlanma beklendiğinden dolayı oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.busabahmalatya.com