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HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Malatya’da hava;  parçalı ve az bulutlu olacak. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nün yapmış olduğu açıklamaya göre, “Bölgemizde havanın parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor” denildi.

HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Malatya’da hava;  parçalı ve az bulutlu olacak. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nün yapmış olduğu açıklamaya göre, “Bölgemizde havanın parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor” denildi.

busabahmalatya
busabahmalatya
01 Şubat 2018 Perşembe 12:27
HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Yapılan açıklamalara göre sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmezken, ilçelerde en düşük sıcaklığın 3 derece ile Kuluncak olduğu tahmin edilirken, en yüksek sıcaklığın ise 9 derece ile Yazıhan ve Akçadağ olduğu ifade edildi.

Yapılan açıklamada rüzgarların değişik yönlerden hafif kuvvette, yer yer orta kuvvette esmesi beklendiği de bildirildi.

SİSE VE BUZA DİKKAT!

Meteoroloji yetkilileri,özellikle gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadiseleri ile birlikte don ve buzlanma beklendiğinden dolayı  oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.busabahmalatya.com 

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MalatyaHava
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