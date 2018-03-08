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HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Malatya’nın da içinde bulunduğu bölgede yağmur yağışının devam edeceğini bildirdi.

HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Malatya’nın da içinde bulunduğu bölgede yağmur yağışının devam edeceğini bildirdi.

busabahh
busabahh
08 Mart 2018 Perşembe 10:12
HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu; Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren yağmurlu geçeceği tahmin edilmektedir.Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmemektedir.Rüzgarların güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi; Tunceli ve Bingöl'de akşam saatlerinden itibaren güney ve güneybatılı yönlerde kuvvetli (30-60 km/saat)esmesi beklenmektedir” denildi.Açıklamada, herhangi bir meteorolojik uyarının olmadığı da ifade edildi. busabahmalatya.com 

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 08.03.2018 10:14
Anahtar Kelimeler:
YağmurYağışMalatyaHAVA DURUMU
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