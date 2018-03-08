HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu; Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren yağmurlu geçeceği tahmin edilmektedir.Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmemektedir.Rüzgarların güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi; Tunceli ve Bingöl'de akşam saatlerinden itibaren güney ve güneybatılı yönlerde kuvvetli (30-60 km/saat)esmesi beklenmektedir” denildi.Açıklamada, herhangi bir meteorolojik uyarının olmadığı da ifade edildi. busabahmalatya.com