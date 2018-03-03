HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün yapmış olduğu açıklamada, “Bölgemizde havanın parçalı ve az bulutlu,zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir” denildi.

Açıklamada, sıcaklıkların 1 ila 3 derece artması beklenirken; rüzgarların ise değişik yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesinin beklendiği belirtildi.

Yapılan uyarıda, “Bölgemizde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, zirai don olayı vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadesi kullanıldı.

Malatya ilçelerinde beklenen sıcaklık değerleri ise şu şekilde:

“Merkez:11 derece, Akçadağ: 11 derece, Arapgir: 7 derece, Arguvan: 9 derece, Battalgazi: 11 derece, Darende: 8 derece, Doğanşehir: 9 derece, Doğanyol: 11 derece, Hekimhan: 8 derece, Kale: 11 derece, Kuluncak: 7 derece, Pütürge: 10 derece, Yazıhan: 11 derece, Yeşilyurt: 10 derece.”(Haber Merkezi) - busabahmalatya.com