HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Elazığ’da sabah saatlerinde aniden başlayan dolu yağışı şehir merkezinde etkili oldu. Yağan dolu araçları ve kenti beyaza bürüdü. Yaklaşık 10 dakika süren yağış yerini daha sonra güneşe bıraktı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bölgemizde havanın Adıyaman'da parçalı bulutlu, Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl'de parçalı ve çok bulutlu, Tunceli'nin kuzey kesimlerinde hafif yağmurlu geçmesi beklenmektedir.Sabah saatlerinde toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önerilmektedir" denildi.

Bölge genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 5-6 derece üzerinde seyretmesi beklendiği, rüzgarın da orta kuvvette eseceğini bildirildi. busabahmalatya.com