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HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Bahar gibi kışı yaşadık ancak, kar haberi beklerken, sıcaklıklar artacak haberi geldi. Vatandaş şaşkın. Kuraklık yaşanacağını düşünen vatandaşlar kış ayında kışı yaşayamamaktan dertli.

HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Bahar gibi kışı yaşadık ancak, kar haberi beklerken, sıcaklıklar artacak haberi geldi. Vatandaş şaşkın. Kuraklık yaşanacağını düşünen vatandaşlar kış ayında kışı yaşayamamaktan dertli.

busabahmalatya
busabahmalatya
03 Şubat 2018 Cumartesi 11:17
HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

VE METEOROLOJİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Yurt genelinde olduğu gibi Malatya’da da sıcaklıklarda 2-3 derecelik, fark edilir bir artış yaşanacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün yapmış olduğu açıklamaya göre, “Bölgemiz genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir” denildi. Rüzgarların ise değişik yönlerden hafif kuvvette, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteoroloji gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadiseleri ile birlikte don ve buzlanma beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. Dikkatli ve tedbirli olunmasını önerdi. (Haber Merkezi)

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
MalatyaHAVA DURUMU
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