HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

VE METEOROLOJİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Yurt genelinde olduğu gibi Malatya’da da sıcaklıklarda 2-3 derecelik, fark edilir bir artış yaşanacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün yapmış olduğu açıklamaya göre, “Bölgemiz genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir” denildi. Rüzgarların ise değişik yönlerden hafif kuvvette, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteoroloji gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadiseleri ile birlikte don ve buzlanma beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. Dikkatli ve tedbirli olunmasını önerdi. (Haber Merkezi)