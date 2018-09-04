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Hatunsuyu’nda kanalizasyon çalışmaları

MASKİ Genel Müdürlüğü Muhtelif Mahalleler Kanalizasyon Hattı çalışmaları kapsamında Hatunsuyu TRT yolunda uzunluğu 5.5 kilometre olan kanalizasyon hattının inşasını sürdürüyor.

Hatunsuyu’nda kanalizasyon çalışmaları

MASKİ Genel Müdürlüğü Muhtelif Mahalleler Kanalizasyon Hattı çalışmaları kapsamında Hatunsuyu TRT yolunda uzunluğu 5.5 kilometre olan kanalizasyon hattının inşasını sürdürüyor.

04 Eylül 2018 Salı 13:02
Hatunsuyu’nda kanalizasyon çalışmaları

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü Muhtelif Mahalleler Kanalizasyon Hattı çalışmaları kapsamında Hatunsuyu TRT yolunda uzunluğu 5.5 kilometre olan kanalizasyon hattının inşasını sürdürüyor.

Vatandaşların refahı ve şehrin altyapı sorununu ortadan kaldırmak için çalışan MASKİ Genel Müdürlüğü yatırımlarına devam ediyor.

“YERİNDE İNCELEDİK”

Hatunsuyu TRT yolu üzerindeki kanalizasyon çalışmalarını yerinde inceleyen MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu, “Muhtelif Mahalleler Kanalizasyon İhalesi kapsamında yaklaşık 5 bin 500 metrelik yapımı süren hattı yerinde inceledik. Hatunsuyu daha önce de yaklaşık 20 bin metre şebeke yenilemesi yaptığımız bir yer. Ancak mahallemizin yerleşim yerleri çok dağınık ve birbirlerinden bağımsız. Şuan bu etapta yaklaşık 5 bin 500 metrelik kanalizasyon hattını yeniliyoruz. Arkadaşlarımız burada güzel çalışmalar yürütüyor. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu toparlayıcı hattımız ana kolektörümüz aracılığıyla arıtmaya gidecek. Burayı en kısa sürede tamamlamak için ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor” sözlerini kaydetti. (Bülten) busabahmalatya.com

Anahtar Kelimeler:
HatunsuyuKanalizasyon çalışmaları
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