“Hastanenin ihalesini bile yapamadılar”

Malatya eski devlet hastanesinin yerine yapılacağı açıklanan 300 yataklı Battalgazi ilçe hastanesinin yapımı yılan hikayesine döndü. 2014 yılından yapımı her yıl ertelenen, AKP Malatya Milletvekillerinin 6 ayda bir ihalesinin yapılacağı müjdesi verilen Battalgazi Devlet Hastanesi ihalesinin bir kez daha iptal edildiği açıklandı.

“2014’TEN BERİ MAKET GÖSTERİYORLAR”

CHP Genel Başkan Yardı2mcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “Malatyalılara ne söz verdiysek yaptık, ne söz veriyorsak da yapacağız. 300 yataklı Battalgazi Devlet Hastanesi’nin inşaat yapım ihalesi 13 Haziran 2018 tarihinde Sağlık Bakanlığımızca gerçekleştirilmiş olup yasal çerçeve içerisinde ihale teklif değerlendirme süreci devam etmektedir. Battalgazi Devlet Hastanesi’nin inşaatına Temmuz ayında başlamayı hedefliyoruz’ diyen AKP’li siyasetçilerin, halkın karşısına nasıl çıkacaklarını merak ediyoruz. Ortada ne ihale var ne de hastane. 4 yılı aşkın süredir, 300 bin nüfuslu bir ilçede devlet hastanesi yapamadılar. Bırakın hastaneyi 4 yıldır Hastanenin ihalesini bile gerçekleştiremediler. Ortada bir tek hastanenin maketi var. 2014 den beri maket reklamı yapıyorlar” sözlerini kaydetti.

“BU NASIL PROJEDİR Kİ 4 YILDIR DEĞİŞİP DURUYOR”

Ağbaba, “AKP milletvekilleri tarafından 13 Haziran 2018’de ihalesinin yapıldığı açıklanan ama ihalenin yapılmadığı anlaşılan, 28 Ağustos tarihinde ihale edileceği belirtilen sonra ihalesi iptal edilen Battalgazi Devlet Hastanesi yapım işine bakarak AKP’nin beceriksizliğini görebiliriz. Türkiye’nin en önemli şehirlerinden biri olan Malatya’da 790 bin insana 1 devlet hastanesinin hizmet veriyor olması utanç verici. Arka arkaya ihale müjdesi verenler çıkıp ihalenin neden iptal edildiğinin gerçek sebebini de açıklasınlar. Proje değişikliği sebep gösteriliyor ise, bu nasıl bir projedir ki 4 yıldır değişip duruyor. Şayet basında yer aldığı gibi tasarruf tedbirleri gerekçesiyle ihale iptal edilmişse bu çok daha üzüntü verici bir şey. İtibarda tasarruf olmaz ama sağlık da olur. Cumhurbaşkanı için Ahlat’a 5 dönüm üzerine otağ yapmak için para bulanlar, Malatya’ya hastane yapacak para bulamıyorlarsa yazıklar olsun” ifadelerini kullandı. (Bülten)