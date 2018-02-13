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HASTANE YOLU ÇİLESİ!

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi etrafında hastaların ve çevresindeki esnafların mağdur olduğunu söyleyen esnaflar şikayetlerini dile getirdiler. Hastane yolunun kapatılmasını eleştiren esnaflar kapanan yoldan yaya geçidine geçiş olduğunu, ancak şimdi ise yolun emniyetin garajına geçiş yolu olarak kullanıldığını söylediler. Bu yolun tekrar açılmasını istediklerini belirten esnaflar, hastanenin etrafında yeşil bir alan olmadığından da şikayetçi olduklarını belirttiler.

HASTANE YOLU ÇİLESİ!

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi etrafında hastaların ve çevresindeki esnafların mağdur olduğunu söyleyen esnaflar şikayetlerini dile getirdiler. Hastane yolunun kapatılmasını eleştiren esnaflar kapanan yoldan yaya geçidine geçiş olduğunu, ancak şimdi ise yolun emniyetin garajına geçiş yolu olarak kullanıldığını söylediler. Bu yolun tekrar açılmasını istediklerini belirten esnaflar, hastanenin etrafında yeşil bir alan olmadığından da şikayetçi olduklarını belirttiler.

busabahh
busabahh
13 Şubat 2018 Salı 11:04
HASTANE YOLU ÇİLESİ!

Hastane etrafındaki esnaflardan Suat Selçuk, “Şu ana kadar 9 dükkan kapandı. Otelin yanında bizim hastane ile bu cadde arasında bir yolumuz vardı. Bu konuda valiliğe dilekçe verdim. Dilekçeyi vereli 2 haftaya yakın bir zaman oldu. Dilekçeye daha cevap alamadım.  Dilekçede buradaki konumu, durumu belirttim. Bununla ilgilenilsin istedim. Hastanenin yolu çok rezalet bir halde. Bu güzel hastaneye yakışmayan bir yol var. Hastaneye gelen hastalar rampa bir yoldan çıkıyorlar. Bu kapatılan yoldan yaya geçidine de geçiş vardı. Kapatılan yol emniyetin garajına geçiş yolu oldu. Biz bu yolun tekrar açılmasını istiyoruz. Burada camimiz yok demiştik ve belediye hemen faaliyete geçip buraya cami projesi hazırladı. Bir hayırseverin çıkıp yapmasını istiyor. Bu anlamda belediyeye teşekkür ediyorum. Burada Malatya hastanesinin yeşil bir alanı yok, parkı yok. Biz hastaneye gereken önemin verilmesini istiyoruz. Hastaneye yolla ilgili çalışmalar yapılsın istiyoruz. Şimdiki yol hastaneye yetmiyor, rahatlatmıyor. Ayrıca bu yolun istasyona bağlanmasını da istiyoruz” açıklamalarını yaptı.

BU HASTANEYE GERÇEK DEĞERİNİ VERMEDİK

Selçuk, “Bu yolu yapmayanlar, bu güzel hastaneyi bize kazandıran Sayın Cumhurbaşkanımıza bunun hesabını verecekler. Bu hastaneye gerçek değeri veremedik. Bu hastaneye daha birçok birim kazandırılacak. Yani daha da yoğunluk kazanacak. O zaman bu yollarla nasıl olacak? İstasyonda inen insanlar hastaneyi göremiyor. Böyle bu şekilde olmaz. Bu şekilde devam edilecek diyorlarsa da ben buradan kalkar yürüyerek Ankara’ya Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a yürürüm. Bunu protesto etmek için değil, yapılan hastaneye değer verilmediği için yürüyeceğim. Hastanenin yollarını, parklarını güzel yapmadıkları için yürüyeceğim. Bu hastanenin değeri bilinene kadar, çevre düzenlemesi yapılana kadar kesinlikle ben davamdan vazgeçmeyeceğim” şeklinde konuştu.

YEŞİL BİR ALAN KAZANDIRILSIN!

Çoğu esnafın dükkanlarını kapattığı hastane çevresinde diğer kalan esnaflarda yakın zamanda boşaltmayı düşündüklerini ifade ettiler.  Şahısları kötülemediklerini söyleyen esnaflar, bu kapatılan yolun 7 yıldır, hastane olduğundan bu yana kullanılan bir yol olduğunu ve kapatılmasının hiç iyi olmadığını belirttiler. Esnaflar son olarak hastane etrafında çok fazla aracın olduğunu söyleyerek, buraya yeşil bir alan ve hastaların dinleneceği bir mesire alanı oluşturulmasını istediklerini de ifade ettiler. busabahmalatya.com 

Hilal Demirtaş

Son Güncelleme: 13.02.2018 15:14
Anahtar Kelimeler:
MalatyaHastaneEsnaflar şikayetMalatya Araştırma Ve Devlet Hastanesi
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