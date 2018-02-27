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HASTANE TAŞINDI

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yanındaki yeni hizmet binasına taşınan Malatya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, birçok vatandaşı memnun etti. Tedavi için hastanenin bitmesini beklediklerini dile getiren vatandaşlar, hastanenin yeni yerine taşınmasından duydukları memnuniyeti ifade ederek, hastanenin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür ettiler.

HASTANE TAŞINDI

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yanındaki yeni hizmet binasına taşınan Malatya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, birçok vatandaşı memnun etti. Tedavi için hastanenin bitmesini beklediklerini dile getiren vatandaşlar, hastanenin yeni yerine taşınmasından duydukları memnuniyeti ifade ederek, hastanenin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür ettiler.

busabahh
busabahh
27 Şubat 2018 Salı 10:56
HASTANE TAŞINDI

Malatya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yanındaki yeni hizmet binasına dün taşındı. Yerleşme işleminin devam ettiği hastanede tüm doktorlar yeni hizmet binasındaki polikliniklerde hastalarına hizmet verirken, özellikle vatandaşlar Malatya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nin yeni yerinde hizmet vermeye başlamasından duydukları memnuniyeti anlattılar.

Malatya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nin hemen çevrelerinde hizmet etmeye başlamasına çok sevindiğini dile getiren Bağdagül Korkmaz isimli vatandaş, yeni hizmet binasının tüm Malatya’ya hayırlı olması temennisinde bulundu.

EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM

Diş hastanesinin yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Korkmaz, “Diş hastanesi önce TOKİ’deydi. Ne kadar araç olsa da mesafesi uzak olduğu için işin gerçeği gitmek istemiyorduk. Şimdiki hastane çok yakın. Yürüyerek 20 dakika sürse de yol, düz olduğu için gözümüze gelmiyor. Ben yürüyerek geldim bugün hastaneye. Evim Sıtmapınarı’nda. Ben bu hizmet binasının Malatya’mıza hayırlı olmasını diliyorum. Bunda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

1 YILDIR DİŞİMDEN RAHATSIZIM

Malatya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nin kendilerine yakın olmasından duyduğu memnuniyeti söyleyen Hacı Kara isimli vatandaş da, “Ben Yeşiltepe’de oturuyorum. Yaklaşık 1 yıldır dişimden rahatsızım. TOKİ çok uzaktı. Fırat Diş Polikliniğine de gitmek istemedim. Burasını bekledim. Buraya taşınır taşınmaz da hemen tedaviye geldim. Belki TOKİ’deki vatandaşlar için buraya gelmek güç olacak ama eminim ki, yetkililerimiz onlar için de bir çözüm noktası bulacaklardır” diye konuştu.

MUTLU SARIGÜL

Anahtar Kelimeler:
Malatya Eğitim Ve Araştırma HastanesiMalatya Ağız Ve Diş Sağlığı Hastanesi
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