Hastane faresi yakayı ele verdi

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 5 ayrı hasta odasında yaşanan hırsızlık üzerine harekete geçen Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Büro Amirliği geniş çaplı inceleme başlattı. Hastane güvenlik kameralarını da tarayarak şahsın eşkaline ulaşan ekipler, kısa sürede şüphelinin kimliğini tespit etti.

Daha öncede hırsızlık ve uyuşturucudan suç kaydı bulunduğu öğrenilen S.B. (24), ekiplerin başarılı çalışması ile saklandığı evde yakalandı. Hasta odalarından çanta, para, cep telefonu gibi malzemeleri çaldığı belirlenen şüpheli sorgusunun ardından mahkemeye sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak Malatya E Tipi Cezaevi’ne gönderildi.