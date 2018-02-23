HASTANE AŞAĞI POLİKLİNİK YUKARI

TOKİ’de bulunan Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi 26 Şubat Pazartesi günü Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi arkasındaki yeni hizmet binasında faaliyete başlayacak. Ağız ve Diş Hastanesi’nin mevcut yerinde ikamet eden vatandaşlar ise boşalacak olan hastaneye yeni poliklinikler gelmesini istiyor. Vatandaşlar, poliklinik gelmezse eylem yapacaklarını da söylüyorlar.

İl Sağlık Müdürlüğü, dün yaptığı bir açıklama ile Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nin 26 Şubat 2018 Pazartesi gününden itibaren yeni hizmet binasında hasta kabulüne başlayacağını bildirdi.“TOKİ mevkiinde bulunan yerleşkede hasta kabulü yapılmayacağından vatandaşlarımızın gerek randevulu, gerekse acil hallerde müracaatlarını ‘İnönü Mahallesi TCDD Ambar yolu No:35 Yeşilyurt/Malatya’ adresindeki yeni hizmet binasına yapmaları önemle duyurulur” ifadelerinin yer aldığı açıklamada, boşalacak olan Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nin vehametinin ne olacağı ile ilgili ise herhangi bir bilgi verilmedi.



TOKİ konutları Yavuz Selim Mahallesi yanında yer alan eski hizmet binasının ne olacağı yetkililer tarafından kamuoyuna yansıtılmazken, Yavuz Selim Mahallesi Muhtarı Ramazan Yavuz, binanın diş polikliniklerinin de yer aldığı bir semt polikliniği olmasını istedi.

Diş hastanesinin TOKİ bölgesinden taşındıktan sonra vatandaşların sıkıntı yaşayacağını ileri süren Yavuz Selim Mahallesi Muhtarı Ramazan Yavuz, Malatya’daki tüm vatandaşların mahallelerinde bulunan diş hastanesine alıştıklarını söyledi.

BİZE BİR BİLGİ VERİLMEDİ

Mevcut diş hastanesinin akıbetiyle ilgili kendilerine bir bilgi verilmediğini öne süren Muhtar Yavuz, “Eğer bu hastane buradan taşınırsa burada da bir diş bölümü bırakılıp bu bina bir semt polikliniği olursa güzel olur. Eğer tamamen taşınırsa hastane eylem yapacağız. Bu konuyla ilgili vatandaşlar sıkıntı yaşayacaklarını dile getiriyorlar. Eğer diş hastanesi buradan taşınırsa ulaşımda bile sorunlar yaşanır. Bu hastaneden dolayı buraya otobüs sayısı fazlaydı. Vatandaşlarımız çok tedirgin. Vatandaşların dilinde şimdi hastanenin akıbetinin ne olacağı. Bize bir bilgi verilmedi” şeklinde konuştu.

BURADA DİŞ POLİKLİNİĞİ KALMALI

Tam teşekküllü bir semt polikliniği istediklerini dile getiren Muhtar Yavuz, “Diş hastanesi kalkarsa burada bir bölümü kalmalı, diğer kısmında semt polikliniği olarak bize tahsis edilirse güzel olur. Biz bunu yetkililerden talep ediyoruz. Bizim istediğimiz semt polikliniğinin örneği Çöşnük’te bulunuyor: Fırat Semt Polikliniği… Rahatsız olan insanlarımızın çoğu merkeze gidip gelmekte zorluk çekecekler. Özellikle kış ayları yollarımız kapanıyor. Bu durumda vatandaşlarımız merkeze kadar gidemeyecek. Burası dağlık bir bölge olduğu için ambulanslar bile buraya gelmekte zorlanacaklar. Bu yüzden bizler tam teşekküllü bir semt polikliniği istiyoruz” ifadelerini kullandı.