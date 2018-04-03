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“HASTALIKLARIN NÜKSETMEMESİ İÇİN SAHADAYIZ”

AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, “Bürokrasinin geçmiş dönemlerdeki bir takım kırıntılarının, hastalıklarının, bazı farklı yansımalarının tekrar nüksetmemesi için sahadayız” dedi.

“HASTALIKLARIN NÜKSETMEMESİ İÇİN SAHADAYIZ”

AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, “Bürokrasinin geçmiş dönemlerdeki bir takım kırıntılarının, hastalıklarının, bazı farklı yansımalarının tekrar nüksetmemesi için sahadayız” dedi.

03 Nisan 2018 Salı 10:48
“HASTALIKLARIN NÜKSETMEMESİ İÇİN SAHADAYIZ”

Milletvekili Şahin, Malatya'daki temasları kapsamında Organik Meyve Üreticileri Birliğini ziyaret etti. Şahin, Organik Meyve Üreticileri Birliği gibi birlik ve Sivil Tolum Kuruluşlarına ilin siyasileri olarak ellerinden gelen desteği verdiklerini belirtti.

AK Parti'nin iktidara geldiği günden bugüne her zaman vatandaşların dertleriyle hemhal olduklarını ifade eden Şahin, “Bürokrasinin geçmiş dönemlerdeki bir takım kırıntılarının, hastalıklarının, bazı farklı yansımalarının tekrar nüksetmemesi için sahadayız. Bütün vatandaşlarımız mutlaka görevlerini yapması için yer yer bürokrasiden talepte bulunuyorlar. Hiçbir bürokrat arkadaşımız ister ilde olsun isterse Ankara'daki bürokratların arkalarını dönüp, yüzlerini ekşitme gibi bir lükslerinin olmadığını her seferinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bunu vurguluyor”diye konuştu.

KINA GİBİ TOPRAKLARA SAHİBİZ

Milletvekili Şahin, eski Türkiye'de var olan bir takım alışkanlıkların tümünü silip, yeni baştan ülkeyi imar eden bir hale getirmeyi amaçladıklarını kaydetti.Şahin, yaşanan kuraklık nedeniyle sulama suyundaki problemi çözmek için önemli çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

“AK Parti iktidarıyla beraber gerek hayvancılık gerekse de diğer ürünlerin elde edilmesi noktasında mühendislerimiz sahada yedi gün yirmi dört saat filli olarak faaliyet gösteriyorlar. Bunlar özellikli ve güzel şeyler. Amacımız köylerdeki vatandaşlarımızın daha teknik ürünlerini rahat bir şekilde elde edebilecekleri zeminlerin onların hizmetine sunulması. Bu anlamda AK Parti iktidarı olarak tarım ve hayvancılığa önemli destekler veriyoruz. Birkaç yıldır kuraklık var. Özellikle Malatya ovası mümbit arazilerimiz var. Birçok köyümüzde inanın kayısı çekirdeğini kırmak için taş bulamazsınız, kına gibi topraklara sahibiz. Ama maalesef kurak geçen geçmiş yıllardan bugüne kadar ki bugünde kurak geçiyor. İnşallah Rabbim nisan ve mayıs aylarında bizleri iyi bir rahmetle buluşturur.” (Bülten)busabahmalatya.com

Anahtar Kelimeler:
Mustafa şahin
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