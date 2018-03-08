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HASTALARA KARANFİL

Sağlık-Sen Malatya Şube Başkanı Mehmet Bingöl, 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla kadın sağlık çalışanlarına ve kadın hastalara karanfil dağıttı. 

HASTALARA KARANFİL

Sağlık-Sen Malatya Şube Başkanı Mehmet Bingöl, 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla kadın sağlık çalışanlarına ve kadın hastalara karanfil dağıttı. 

busabahmalatya
busabahmalatya
08 Mart 2018 Perşembe 17:21
HASTALARA KARANFİL

Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret eden Sağlık-Sen Malatya Şube Başkanı Mehmet Bingöl, buradaki kadın sağlık çalışanları ve hastaların Kadınlar Gününü kutlayarak onlara karanfil dağıttı. Ziyarette çalışanların sıkıntılarını da dinleyen Bingöl hastalara acil şifalar diledi. 
Daha sonra açıklamalarda bulunan Başkan Bingöl, Türkiye’deki kadın sağlık çalışanlarının diğer ülkelerdeki meslektaşlarına göre 3 kat daha fazla çalıştığını belirterek, “3 kat fazla çalışmaktan dolayı da ciddi bir yıpranma ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu konuda sağlık çalışanlarımız için yıpranma payının bir an önce çıkarılmasını talep ediyoruz. Bu vesile ile başta sağlıkçı kadınlarımız olmak üzere bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü tebrik ediyoruz” diye konuştu. busabahmalatya.com

İHA

Son Güncelleme: 08.03.2018 17:23
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8 MartMehmet BingölSAĞLIK-SENHastalara Karanfil
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