Hasta ve yaşlılara moral ziyareti

Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Büyükşehir Belediyesi olarak fiziki hizmetlerin yanında yapmış oldukları sosyal hizmetlerle de vatandaşların yanında olmaya gayret gösterdiklerini ifade etti. Yaşlısına sahip çıkmayan bir toplumun geleceğinin de olmayacağını belirten Başkan Polat, “Yaşlılar bizim başımızın tacıdır. Dinimizde de, geleneklerimizde de yaşlılarımıza karşı saygının ne denli önemli olduğu vurgulanmaktadır. Yaşlılarımıza duymuş olduğumuz saygının bir göstergesi olarak yakın zamanda hizmete açmış olduğumuz ‘Vefa Konağı’ ile yaşlılarımızın dinlenecekleri, gönül rahatlığı ile vakit geçirebilecekleri, birçok aktivitelerini gerçekleştirebilecekleri bir mekânı yaşlılarımızın hizmetine sunduk” sözlerini kaydetti.

YAŞLILARIMIZIN İHTİYAÇLARINI KARŞILIYORUZ

Başkan Polat, “Büyükşehir Belediyesi olarak başlatmış olduğumuz proje kapsamında ihtiyaç sahibi yaşlılarımızı evlerinde ziyaret ederek kişisel bakımları ile evlerinin bazı küçük tadilat işlerini de yapıyoruz. Bunun yanında dışarı çıkma imkânı bulunmayan yaşlı vatandaşlarımızın ilimizin güzelliklerini görmeleri için gezi programları düzenliyoruz.

Bu ziyaretlerimiz ile yaşlılarımızın hayır dualarını alıyoruz. Hastalıkta, yaşlılıkta biz insanlar içindir. Yaşlılarımızın ve hastalarımızın hayır duaları ile ilimize daha güzel hizmetler yapmak nasip olur inşallah” şeklinde konuştu.