''HASTA SAĞLIĞIYLA OYNUYORLAR''

Dolayısıyla hastanın sağlığını korumakla yükümlü bir eczacı grubu da ilaca ulaşamadığı zaman bunu da hastasına ulaştıramıyor” dedi.

BUSABAH gazetesine konuşarak hasta ve kendileri için en büyük sıkıntıyı da dile getiren Başkan Özelçi, ilaçlara yüzde 15’lik bir zam uygulamasının hayata geçtikten sonra vatandaşların eczacılara tepki göstermediğini dile getirerek, insanların bu zammın kendilerinden kaynaklı bir zam olmadığını bildiğini söyledi.

BUNDA SIKINTI YOK

İlaç fiyatlarındaki artışa vatandaşların tepki göstermediğini dile getiren Başkan Özelçi, “Vatandaşlara zammın döviz kurundan kaynaklanan artıştan kaynaklandığını izah edince anlayışla karşılıyorlar. Çünkü şu anda Euro kuru 4,6-4,7 lira olmasına rağmen ilaca uygulanan Euro kuru 2,7 civarında. Zaten ilaç Euro kurundan daha aşağı bir fiyatla satılıyor. Bu durumu da vatandaşlarımıza anlatınca vatandaşlarımız anlayış gösteriyorlar. Bunda sıkıntı yok” diye konuştu.

BEKLEDİĞİM GİBİ OLDU

“Ayrıca ilaç yokluğunun ben eczanelerden kaynaklanmadığını, ilaç yokluğunun üretici firmalarının ve dağıtım kanallarının ilaçları eczaneye ulaştırmaklardan bahsetmiştim” diyen Başkan Özelçi, “İlaçlara 20 Şubat’ta zam geldiği gün bu ürünlerin hepsinin piyasaya çıkacağından söz etmiştim. Evet, beklediğim gibi oldu. 20 Şubat’ta ilaçların zammı aldığı gün dağıtıcı kanalları ve üretici firmalar eczaneleri bu ilaçları pazarlamaya başladılar. Ben buradan devletin bu konudaki yetkililerine sesleniyorum: Lütfen bunun için bir önlem alsınlar. İlaç tedarikçileri ve üretici firmalar ilaca zam gelmeden bir ay önce ilaçları piyasadan çekiyorlar ve hasta sağlığıyla oynuyorlar. Dolayısıyla hastanın sağlığını korumakla yükümlü bir eczacı grubu da ilaca ulaşamadığı zaman bunu da hastasına ulaştıramıyor. Biz ulaştığımız her ilacı hastamıza ulaştırmakla mükellefiz. Bunu da yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

FARK ÜCRETLERİ SIKINTI YARATIYOR

Kendileri için esas sıkıntıyı anlatan Başkan Özelçi, “Bizim için en önemli sıkıntı özel hastanelerden alınan fark ücretlerinden kaynaklanıyor. Özel hastaneler yüzde 200 fiyat farkı uygulayabiliyorlar. Hastalar fiyat farklarını ödeyip bir de eczaneleri gelip muayene ücretlerini ödüyorlar. Biliyorsunuz özel hastanelerin muayene ücretleri eczanelerde tahsil ediliyor. Bizim alacağımızdan kesiliyor. Muayene ücreti eczanede ödendiği için haliyle sıkıntı yaşıyoruz. Biz devletin üniversite mezunu tahsildarı olmak istemiyoruz. Muayene ücretini tahsil etmek bizim görevimiz değil. Biz hastamızla birebir ilgilenip danışmanlık görevini yapmak istiyoruz. Bu nedenle eğer mümkünse muayene ücretlerinin eczanelerden tahsilinin önüne geçilmesi ve direkt hastaneden tahsil edilmesini ve hastanenin alacağından kesilmesini istiyoruz” şeklinde konuştu. MUTLU SARIGÜL - Busabah Gazetesi