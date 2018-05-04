Kendileri küçük yürekleri büyük 91 Dev Öğrenci Ortaokulu öğrencileri tarafından “Kitap Getirdim Sana Projesi” kapsamında Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ziyaret ederek, bağışladıkları kitapları teslim ettiler.

EĞİTİM KOMİTESİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLÜYOR

Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu yaptığı açıklamada, “Odamız 27. Eğitim Komitesi tarafından yürütülmekte olan bu projenin amacı, Turgut Özal Araştırma Hastanesi’nde kronik rahatsızlığı ve kanser tedavisi gören çocuklarımızın tedavileri devam ederken bir taraftan akademik eğitimlerini hastanede devam ediyor. Maalesef bunların okulları, hastaneler bunlara dokunmak gerekiyor. Uzun süre tedavi gören çocuklarımızın tedavi süresince kitabın gizemli dünyasında yolculuğa çıkarak satır aralarında umut ve hayallerini besleyeceği bir okuma sürecine dahil etmek, kitaplarla buluşması ve güzel zaman geçirmesi hedeflenmektedir” diye konuştu.

Sadıkoğlu, “Kitap Getirdim Sana Projesi” kapsamında kendileri küçük yürekleri büyük 91 Dev Öğrenci Ortaokulu öğrencileri tarafından, hastanede tedavi görmekte olan çocuklarımıza bağışladıkları kitapları getirerek odamıza teslim ettiler. Tedavi gören bu çocuklarımıza manevi açıdan yalnız olmadıklarını hissettirmek adına göstermiş olduğunuz hassasiyete yürekten teşekkür ederim” ifadelerinde bulundu.

‘Kitap Getirdim Sana Projesi’ne destek veren kendileri küçük yürekleri büyük öğrencilerin bağışladığı kitapların arasındaki “Hasta olduğunuz için üzüldüm yanınızdayım” notu dikkat çekti.