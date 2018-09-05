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Hasattan sonra güvenlik artırılıyor

Malatya İl Emniyet Müdürü Urhal kayısı gibi değerli bir ürünün Malatya’da binlerce ailenin geçim kaynağı olduğunu dile getirerek, özellikle hasat mevsimi sonrası sezonda Şire Pazarı’nda güvenliğin ön planda tutulduğunu söyledi.

Hasattan sonra güvenlik artırılıyor

Malatya İl Emniyet Müdürü Urhal kayısı gibi değerli bir ürünün Malatya’da binlerce ailenin geçim kaynağı olduğunu dile getirerek, özellikle hasat mevsimi sonrası sezonda Şire Pazarı’nda güvenliğin ön planda tutulduğunu söyledi.

05 Eylül 2018 Çarşamba 13:44
Hasattan sonra güvenlik artırılıyor

MTB Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan ve Yönetim Kurulu üyeleri, Malatya Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal’ı makamında ziyaret etti. Malatya asayişinin de gündeme geldiği ziyarette konuşan Borsa Başkanı Özcan, özellikle yıllık 350 milyon dolarlık bir döviz girdiği sağlayan kayısı için önemli bir nokta olan Şire Pazarı’ndaki alınan güvenlik önlemlerine değindi.

Yeni Şire Pazarın’da oluşturulan polis güvenlik noktası ile pazarda üretici ve esnafların daha güvenli ve huzurlu alışverişlerini gerçekleştirdiğini ifade eden Özcan, bu konuda kendilerine destek olan Emniyet Müdürü Urhal’a teşekkür etti.

“HER ZAMAN EMNİYETİN YANINDAYIZ”

Sektördeki sorunların da gündeme geldiği ziyarette, Başkan Özcan, Borsa olarak Malatya’nın güvenliği noktasında her zaman emniyetin yanında yer aldıklarını da dile getirdi.

Emniyet Müdürü Urhal ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Ticaret Borsasının önemli bir kurum olduğunu ve kent ekonomisine ciddi katkılar sunduğunu belirtti. Kayısı gibi değerli bir ürünün Malatya’da binlerce ailenin geçim kaynağı olduğunu dile getiren Urhal, özellikle hasat mevsimi sonrası sezonda Şire Pazarı’nda güvenliğin ön planda tutulduğunu söyledi.

Esnaf ve üreticilerin rahat ve güvenli bir ortamda sağlayabilmeleri adına Malatya Emniyet olarak gerekli tüm tedbirleri aldıklarını ifade eden Urhal, Malatya’nın huzurlu ve güvenli bir il olduğunu sözlerine ekledi. busabahmalatya.com

İHA

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HasatMalatya
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