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HARBUZİK’İN HATTI YENİLENECEK

MASKİ Genel Müdürlüğü, Arapgir ilçesine Harbuzik mezrasının içme suyu alt yapısını yeniliyor. Mahalleye 8 bin 300 metrelik içme suyu hattı inşa edilecek.

HARBUZİK’İN HATTI YENİLENECEK

MASKİ Genel Müdürlüğü, Arapgir ilçesine Harbuzik mezrasının içme suyu alt yapısını yeniliyor. Mahalleye 8 bin 300 metrelik içme suyu hattı inşa edilecek.

05 Eylül 2018 Çarşamba 12:38
HARBUZİK’İN HATTI YENİLENECEK

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Arapgir ilçesine bağlı Çiğnir Mahallesi Harbuzik mezrasının içme suyu alt yapısını yeniliyor. Mahalleye 8 bin 300 metrelik içme suyu hattı inşa edilecek.

“ÇALIŞMALARDA ÖNEMLİ MESAFE KAT ETTİK”

Çalışmalarla ilgili kısa bir açıklama yapan MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu, "MASKİ olarak dünya standartlarında, kaliteli, sürdürülebilir ve sorunsuz bir altyapı hedefimiz var. Özellikle yaptığımız çalışmalar dahilinde içme suyuna büyük önem veriyoruz. Çünkü içme suyu konusu doğrudan hayati bir konu ve hizmet kesinlikle kesintisiz olmak zorunda. Bu çerçevede MASKİ Genel Müdürlüğü olarak 2014 yılından bu yana hızlı bir şekilde Malatya’nın genelinde çalışmalarımız devam ediyor. Arapgir ilçesine bağlı Çiğnir Mahallesi Harbuzik mezrasının içme suyu sıkıntısını giderme noktasında yürüttüğümüz çalışmalarda önemli mesafe kat ettik. Buraya 8 bin 300 metrelik içme suyu altyapısı inşa ediyoruz. Şuana kadar bu metrajın 5 bin metresine yakınını tamamladık. Çalışmalar tamamlandığında söz konusu mahallemiz sağlıklı ve modern bir içme suyu altyapısına kavuşacak” diye konuştu. (Bülten) busabahmalatya.com

Anahtar Kelimeler:
Harbuzik HattıMASKİ
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