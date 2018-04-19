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Hamit Fendoğlu Dualarla Anıldı

Malatya Belediyesi eski başkanlarından Hamit Fendoğlu mezarı başında dualarla anıldı. Burada konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Türkiye üzerinde oynanan oyunlara dikkat çekerek, bugün ülke üzerinde oynanan oyunlarla o dönemde yapılanlar arasında bir farkın olmadığını dile getirdi.

Hamit Fendoğlu Dualarla Anıldı

Malatya Belediyesi eski başkanlarından Hamit Fendoğlu mezarı başında dualarla anıldı. Burada konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Türkiye üzerinde oynanan oyunlara dikkat çekerek, bugün ülke üzerinde oynanan oyunlarla o dönemde yapılanlar arasında bir farkın olmadığını dile getirdi.

19 Nisan 2018 Perşembe 10:57
Hamit Fendoğlu Dualarla Anıldı

1978 yılında bombalı bir saldırı sonucu gelini ve 2 torunu ile birlikte şehit edilen Malatya Belediyesi eski başkanlarından Hamit Fendoğlu mezarı başında dualarla anıldı.  Bulgurlu Mahallesi’nde bulunan aile kabristanlığında düzenlenen anma törenine Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Malatya Belediyesi eski başkanlarından Naci Şavata, Hamit Fendoğlu’nun aile fertleri ile belediye meclis üyeleri katıldı.  Kuran-ı Kerim tilavetinin okunduğu anma töreninde Hamit Fendoğlu ve aile bireylerinin mezarlarına kırmızı karanfiller bırakıldı.

Hamit Fendoğlu’nun Malatya’da insanları bir araya getiren, her kesim tarafından takdir edilen ve sevilen bir lider ve belediye başkanı olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Türkiye üzerinde oynanan oyunlara dikkat çekerek, bugün ülke üzerinde oynanan oyunlarla o dönemde yapılanlar arasında bir fark olmadığını söyledi.

MEKÂNI CENNET OLSUN

Hamido’yu rahmet ve minnetle andıklarını dile getiren Başkan Çakır, “Ülkemizi bölmek, kardeşi kardeşe düşman etmek isteyen karanlık bir yapı günümüzde de mevcut. Aynı eller o dönemde Hamit Fendoğlu’nu şehit ettiler. Ama milletin gönlünden Hamit Fendoğlu sevgisini silemediler. O dönemde büyük bir teveccühle Belediye Başkanlığına seçilmiş, ama hunharca, alçakça yapılan bir saldırı sonucunda gelini, torunları ile birlikte şehit edilmişti. Milletimiz şunu çok iyi biliyor bu tür olaylar milletimizi birbirine daha fazla birleştirmiş ve kenetlemiştir. Bugün Belediye Meclis Üyelerimiz ile birlikte Hamit Fendoğlu’nu mezarı başında anmak üzere buradayız. Hamit Fendoğlu’nu Rahmet ve minnetle anıyoruz, mekânı cennet olsun” şeklinde konuştu.

FENDOĞLU’NUN İSMİ TARİHE YAZILDI

Hamit Fendoğlu’nun isminin tarihe yazıldığını belirten Malatya eski Belediye Başkanlarından Naci Şavata ise, “Büyükşehir Belediye Başkanımız göreve geldiği günden beri Hamit Fendoğlu’nun mezarını ziyaret ediyor. 1978’li yıllarda bir Hamido’yu şehit ettiler ama binlerce Hamido bu milletin bağrında yetişti. Onun nasıl bir idareci olduğunu ve Malatya için düşündüklerinin bugün yapılıyor olmasını gördükçe mutlu oluyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve Meclis Üyelerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Hamit FendoğluAhmet çakır
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