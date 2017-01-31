31 Ocak 2017 Salı

Hamile kadın yolda kaldı

Suriyeli hamile bir kadını hastaneye götürmek için yola çıkan 112 ambulansı, karla kaplı yolda mahsur kaldı. Hamile kadının imdadına belediye ekipleri yetişti.

30 Ocak 2017 Pazartesi 10:06
Hamile kadın yolda kaldı

  Doğanşehir ilçesi Çobandere Mahallesi’nde yaşayan 36 yaşındaki Suriyeli Rihane Eybir rahatsızlanınca durum sağlık ekiplerine bildirildi. Hamile kadına ulaşmak için yola çıkan sağlık ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalınca; bu kez durum Büyükşehir Belediyesi ekiplerine iletildi.

AMBULANSLA HASTANEYE ULAŞTIRILDI
  Kısa sürede bölgeye gelen büyükşehir karla mücadele ekipleri, karda ilerleyemeyen ambulansa ulaştı. Ekipler Çobandere Mahallesi'ndeki hamile kadına ulaşırken, burada ilk müdahalesi yapılan kadın, daha sonra yine karla mücadele ekiplerinin yardımıyla 112 ambulansı tarafından Doğanşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

İHA
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