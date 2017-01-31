Doğanşehir ilçesi Çobandere Mahallesi’nde yaşayan 36 yaşındaki Suriyeli Rihane Eybir rahatsızlanınca durum sağlık ekiplerine bildirildi. Hamile kadına ulaşmak için yola çıkan sağlık ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalınca; bu kez durum Büyükşehir Belediyesi ekiplerine iletildi.

AMBULANSLA HASTANEYE ULAŞTIRILDI

Kısa sürede bölgeye gelen büyükşehir karla mücadele ekipleri, karda ilerleyemeyen ambulansa ulaştı. Ekipler Çobandere Mahallesi'ndeki hamile kadına ulaşırken, burada ilk müdahalesi yapılan kadın, daha sonra yine karla mücadele ekiplerinin yardımıyla 112 ambulansı tarafından Doğanşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

İHA