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HALK EKMEĞİNİN BAKKALLARDA SATILMASINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ!

Halk ekmeğinin bakkallarda satılması halinde fırıncı esnafının biteceğini öne sürenMalatya Fırıncılar, Unlu Maddeler ve İmalatçılar Odası Başkanı Mehmet Büyükelçi, böyle bir şeye asla müsaade etmeyecekleri kaydetti.

HALK EKMEĞİNİN BAKKALLARDA SATILMASINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ!

Halk ekmeğinin bakkallarda satılması halinde fırıncı esnafının biteceğini öne sürenMalatya Fırıncılar, Unlu Maddeler ve İmalatçılar Odası Başkanı Mehmet Büyükelçi, böyle bir şeye asla müsaade etmeyecekleri kaydetti.

28 Mart 2018 Çarşamba 11:45
HALK EKMEĞİNİN BAKKALLARDA SATILMASINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ!

Malatya Fırıncılar, Unlu Maddeler ve İmalatçılar Odası Başkanı Mehmet Büyükelçi, geçtiğimiz aylarda gündeme gelen halk ekmeğinin bakkallarda satılması konusuyla ilgili ilk kez konuştu. BUSABAH gazetesine önemli açıklamalarda bulunan Başkan Büyükelçi, halk ekmeğinin bakkallarda satılmasına kesinlikle karşı olduğunu dile getirdi.

ESNAFIMIZ TAMAMEN BİTER

Belediyeye bağlı marketlerde yeteri kadar halk ekmeğinin satıldığını savunan Başkan Büyükelçi, “Ben kesinlikle halk ekmeğinin bakkallarda satılmasını istemiyorum. Halk ekmeği bakkallarda satıldığı takdirde esnaflarımız tamamen biter. Malatya Büyükşehir Belediyesi yeteri kadar marketlerde bu ekmeği satıyor. Malatya Büyükşehir Belediyesine bağlı kaç tane market var? 30’un üzerinde olduğunu tahmin ediyorum. Ayrıca 30’un üzerinde de büfe var. Eğer halk ekmeğini bakkallarda da sattıkları zaman fırıncı esnafı yaptığı ekmeği kime ve nerede satacak?” şeklinde konuştu.

MÜSAADE ETMEYİZ

Halk ekmeğinin ihalelerle girdiğini ancak fırıncı esnaflarının ihalelere giremediğini savunan Başkan Büyükelçi, şunları ifade etti:

“Bakkal esnafı fırıncı esnafının pazar yeridir. Eğer halk ekmeği bakkallarda satıldığı zaman fırıncılar bir pazar yerinden olacak. Böyle olursa o zaman fırıncılar fırınlarını kapatır, halk eğmeği bakkallarda satılır. Fırınlar zaten günde 500-600 ekmek satıyor. Bunu ise bakkallar pazarlıyor. Türkiye’nin hiçbir yerinde halk ekmeği bakkallarda satılmıyor. Bunu sadece büfeler satıyor. Biz böyle bir şeye asla müsaade etmeyiz. Halk ekmeği ihalelere giriyor. Halk ekmeği esnafın önünü tamamen kesiyor. Organize sanayi bölgesinde birçok ihaleye giriyor. Fakir Fukara Fonunda dağıtılan ekmeklerin ihalesini sadece halk ekmeği alıyor. Peki, neden fırıncılara ihale teklifini götürmüyorlar. Bu beni çok düşündürüyor. Halk ekmeği gibi fırıncı esnafları da bu ihalelere girsinler, bu ekmekleri halka dağıtsınlar. Eğer böyle bir ihale olması durumunda biz fırıncılar odası olarak üyelerimizin bu ihaleye girmesi için destek olacağız.”

MUTLU SARIGÜL - Busabah Gazetesi 

Anahtar Kelimeler:
Halk EkmeğiMalatyaMehmet Büyükelçi
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