Hekimhan’ın Yeşilpınar Mahallesi’nde saat 08.14’te 2.8, saat 13.30’da ise 2.6 şiddetinde deprem meydana geldi. Yazıhan’ın Alican Mahallesi’nde saat 11.59’da 2.8; 13.11’de ise 2.1 şiddetinde;17.58 de 2.9, 18.02 de ise 2.2 şiddetinde deprem gerçekleşti.
Depremde herhangi can ve mal kaybının yaşandığı bildirilmedi.
Öte yandan, bu tür depremlerin en çok Hekimhan ve Yazıhan’da meydana geldiği gözlemleniyor.
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