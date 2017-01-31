Hekimhan’ın Yeşilpınar Mahallesi’nde saat 08.14’te 2.8, saat 13.30’da ise 2.6 şiddetinde deprem meydana geldi. Yazıhan’ın Alican Mahallesi’nde saat 11.59’da 2.8; 13.11’de ise 2.1 şiddetinde;17.58 de 2.9, 18.02 de ise 2.2 şiddetinde deprem gerçekleşti.

Depremde herhangi can ve mal kaybının yaşandığı bildirilmedi.

Öte yandan, bu tür depremlerin en çok Hekimhan ve Yazıhan’da meydana geldiği gözlemleniyor.

TAHİR ÖZÇELİK