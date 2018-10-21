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Hakan Kahtalı’dan Ağbaba’ya yanıt

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’nın Esenlik ile ilgili TBMM’ye yolsuzluk önergesi vermesine yanıt verdi. 

Hakan Kahtalı’dan Ağbaba’ya yanıt

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’nın Esenlik ile ilgili TBMM’ye yolsuzluk önergesi vermesine yanıt verdi. 

21 Ekim 2018 Pazar 11:12
Hakan Kahtalı’dan Ağbaba’ya yanıt

Kahtalı, “Bu konu hakkında yeterince konuşulduğunu düşünüyorum. Meclise göndermesi Malatya’daki kıymetli bir marketimizin isminin bu şekilde anılmasına vesile olması ulusal marketlerin ekmeğine yağ sürmek için yaptığı gayret beni şaşırtıyor. Türk ticaret kanununa uygun olan bir şirketin alış verişlerini gidip de mecliste veya farklı yerlerde konuşmasını çok uygun bulmuyorum. Gerekli açıklamayı zaten yapmıştık. Bununla ilgili daha fazla söyleyecek söz de bulmuyorum. Gereksiz ve anlamsız buluyorum. Suni gündem olarak görüyorum. Yaklaşan seçim için çırpınışlar olarak görüyorum. Bun alet olanları da görüyorum. İnşallah daha aklı başında memlekete faydalı projeler için konuşmalarını da onlara tavsiye ediyorum. Bu konuyla ilgili benim şahsımla alakalı bir yıpratma söz konusu değil. Bu sadece yaklaşan seçimlerde iz de AK partiye gönül vermiş gerçekten samimi kardeşlerimizin aklına bir şüphe sokabilir miyiz endişesi taşıyorlar. Allah’a hamd olsun yüzümüz açık alnımız ak. Biz partimizin kuruluşundan beri hizmet etmiş insanlarız. Bu memlekette de Allah’a şükürler olsun yapmış olduğumuz çalışmalar, emeğimiz ortada. Kamuoyu zaten bunu takdir ediyor. Yapılan açıklamaları da yeterli buluyorum. Bu konuyla ilgili çok fazla konuşmaya gerek duymuyorum” diye konuştu. 

İHA

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