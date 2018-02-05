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HACI ADAYLARI DİKKAT!

Malatya İl Müftüsü Ümit Çimen, Hac kura sonuçlarının geçtiğimiz günlerde belli olduğunu hatırlatarak, kurada ismi çıkan vatandaşların 5-16 Şubat tarihleri arasında bizzat müftülüklere başvurarak kesin kayıtlarını yaptırmaları gerektiğini ifade etti. 

HACI ADAYLARI DİKKAT!

Malatya İl Müftüsü Ümit Çimen, Hac kura sonuçlarının geçtiğimiz günlerde belli olduğunu hatırlatarak, kurada ismi çıkan vatandaşların 5-16 Şubat tarihleri arasında bizzat müftülüklere başvurarak kesin kayıtlarını yaptırmaları gerektiğini ifade etti. 

busabahmalatya
busabahmalatya
05 Şubat 2018 Pazartesi 13:05
HACI ADAYLARI DİKKAT!

Kutsal topraklara gidebilmek için hayal kuran hacı adaylarının heyecanla beklediği kura çekimi geçtiğimiz günlerde gerçekleşirken Malatya İl Müftüsü Ümit Çimen, kurada adı çıkan vatandaşların bundan sonraki süreçte neler yapması gerektiği ile ilgili bilgiler verdi.


Hac ibadeti için Kutsal topraklara gidişlerin 17 Temmuz 2018'de başlayacağını kaydeden Çimen, dönüşlerin ise 20 Eylül 2018 tarihinde sona ereceğini söyledi.
Hac kesin kayıtlarının 5-16 Şubat tarihleri arasında yapılacağını dile getiren Çimen, “Kurada adı çıkanlar kontenjan belgelerini alarak Diyanet İşleri Başkanlığıyla hacca gitmek istiyorlarsa bizzat müftülüklerimize başvurarak kesin kayıtlarını yaptıracaklar ve biz müftülükler olarak vatandaşlarımıza bu hac kayıtlarında rehberlik etmeye bu işlemleri yapmaya hazır olduğumuzu duyurmak istiyoruz” diye konuştu.
 

İHA

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MALATYA İL MÜFTÜSÜ ÜMİT ÇİMENHac Kura SonuçlarMalatya
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