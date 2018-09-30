Güzelyurt’a 3 kilometrelik içmesuyu hattı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğünün daha yaşanılabilir bir kent vizyonuyla Malatya merkez ve ilçelerindeki altyapı çalışmaları sürüyor. Bu doğrultuda Hekimhan ilçesinin Güzelyurt Mahallesi’ne 3 kilometrelik içmesuyu hattı yapıldı.

Güzelyurt Mahallesi’nin içmesuyu hattını tamamladıklarını belirten MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu, “İçmesuyu sıkıntısı yaşayan mahallelerimizde çalışmalar yapıyoruz. Hekimhan Güzelyurt Mahallemizde de sağlıklı ve uzun ömürlü bir altyapı için hummalı bir çalışma yürüttük. Mahallemize 3 kilometrelik bir içmesuyu hattı yaptık. Özellikle yaptığımız çalışmalar dahilinde içmesuyuna büyük önem veriyoruz. Çünkü içmesuyu konusu doğrudan hayati bir konu ve hizmet kesinlikle kesintisiz olmak zorunda. Bu çerçevede MASKİ Genel Müdürlüğü olarak 2014 yılından bu yana hızlı bir şekilde Malatya’nın genelinde çalışmalarımız devam ediyor. Emeklerinden dolayı ekiplerimize ve ilçe sorumlumuza teşekkür ediyorum” sözlerini kaydetti. (Bülten)