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Güzellik Festivali’nde Büyüleyen Şov

2.Malatya Estetik ve Güzellik Festivali’nin açılışı gerçekleşti. Festival kapsamında düzenlenen Malatya Anadolu Şov ekibinin gösterisi salondakileri adeta büyülerken, şov hakkında konuşan Malatya Berber ve Kuaförler Esnaf Odası Başkanı Ramazan Toptaş, şovun çok güzel geçtiğini ifade etti. Başkan Toptaş, Malatyalı berber ve kuaförlere 1 yıl içerisinde bir yarışma düzenleyecekleri müjdesini de verdi.

Güzellik Festivali’nde Büyüleyen Şov

2.Malatya Estetik ve Güzellik Festivali’nin açılışı gerçekleşti. Festival kapsamında düzenlenen Malatya Anadolu Şov ekibinin gösterisi salondakileri adeta büyülerken, şov hakkında konuşan Malatya Berber ve Kuaförler Esnaf Odası Başkanı Ramazan Toptaş, şovun çok güzel geçtiğini ifade etti. Başkan Toptaş, Malatyalı berber ve kuaförlere 1 yıl içerisinde bir yarışma düzenleyecekleri müjdesini de verdi.

06 Mayıs 2018 Pazar 20:19
Güzellik Festivali’nde Büyüleyen Şov

2.Malatya Estetik ve Güzellik Festivali kapsamında gerçekleştirilen Malatya Anadolu Şov ekibinin gösterisi salondakileri adeta büyüledi. Bir dans gösterisiyle başlayan şov, topuz, serbest stil saç tarama ve erkek saç kesimi gibi 3 kategoride devam etti. İzleyenler tarafından tam not alan şovla ilgili konuşan Malatya Anadolu Şov Ekibi Koordinatörü Mustafa Ekrem Abik ve Malatya Berber ve Kuaförler Esnaf Odası Başkanı Ramazan Toptaş, önemli açıklamalarda bulundular.

Anadolu ekipleri olarak geleceğe dönük bir kuaförlük ortaya koymaya çalıştıklarını dile getiren Malatya Anadolu Şov Ekibi Koordinatörü Mustafa Ekrem Abik, her yönüyle de bu konuda gerek Malatya Berber ve Kuaförler Esnaf Odası Başkanı Ramazan Toptaş’ıngerekse de birçok sponsor desteği ile ciddi aşamalardan geçtiklerini söyledi.

BU BİR YARIŞMA DEĞİL

Şovun 3 kategoride olduğunu dile getiren Abik, “Uzun süre bir prova aşaması oldu. Bir buçuk aylık sahne hazırlığı ile şu andaki şovu hazırladık. Umarım bunlardan daha üst düzey şovları gerçekleştiririz. Bütün hedefimiz bu. Amaç zanaatı ve bu mesleği sanat düzeyine ulaştırmak ve moda trendlerini belirleyebilecek kaliteye ulaştırmak. Yani bizim sanatkârlarımız bu yeteneklere sahipler ancak sadece biraz eğitilmeleri gerekiyor. Bunu da hep birlikte, Odamızla beraber gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Tüm hedeflerimiz budur.Bu bir yarışma değil. Çeşitli kategoriler var. Topuz dalında, serbest stilde saç tarama gibi. Bayan arkadaşımız Nurhan Sarıgül Hanımefendi şu anda erkek saçı kesiyor. Malatya’da ilk defa böyle bir şov yapılıyor. Türkiye’de 3-4 defa olmuştu. Bir tanesi de budur ve bir bayan erkek saçı kesiyor. Bu da çok güzel bir gelişmedir. Umarım yeni yetişen nesle bunlar örnek olur. Herkes bu noktada ileri düzeyde bir şeyler yapmaya çalışır” diye konuştu

FESTİVALE BU YIL BİRAZ DAHA ÖNEM VERDİK

Estetik ve Güzellik Festivalinin Malatya’da 2’ncisi düzenlediklerini ifade eden Malatya Berber ve Kuaförler Esnaf Odası Başkanı Ramazan Toptaş da, “İlkini geçen yıl düzenlemiştik. Bu yıl biraz daha önem verdik. Biz Malatya’da yapılan ve Malatya’ya katkı sunan her etkinliğe ve festivale önem veren bir Odayız. Bu amaçla yola çıktık. 7-8 ay bir çalışmamız var. Bu çalışma neticesinde gördüğünüz gibi Türkiye’nin birçok illerinden firmalar buradalar ve bizim Malatya berber ve kuaförlerin güzellik merkezini ayağına getirdiğimiz firmalardır. Normalde kuaförlerimiz bu alışverişlerini İstanbul, İzmir gibi yerlerde yapıyor” şeklinde konuştu.

35-40 FİRMA BURADA

Festivale katılanlara teşekkür eden Başkan Toptaş, “Festival 4 gün sürecek. Bu festival süresi içerisinde de Malatyalı berber ve kuaförlerimizin şovu var ve şu anda da devam ediyor. Erkek saçı keseceğini söyleyen bir bayan kuaför arkadaşımız var. Açılışta Sayın Valimizin, Sayın Hacı Uğur Polat’ın, Sayın Ahmet Çakır’ın, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımızın, İl Emniyet Müdürümüzün burada olduğunu gördüm. Değer verip gelip açılışımızı gerçekleştirdiler. Oda olarak teşekkür ediyorum. Bize yarışma diye teklif geldiğine biz ‘Hayır’ diye bir cevap verdik. Çünkü biz 1 yıl içerisinde bir yarışma düzenleyeceğiz. Genellikle bizim ustalarımızı çıkarmayı düşünüyoruz. Bu yarışmayı da yapmayı düşünüyoruz. Kuaförlerimizi şu anda Türkiye seyrediyor. Güzel bir organizasyon oldu. Vatandaşlarımız festivale ziyarette bulunsunlar. 35-40 yakın firma burada yer alıyor. Bugün gelenler, salı günü gelenler olacak” ifadelerini kullandı.

MUTLU SARIGÜL - Busabah Gazetesi 

Anahtar Kelimeler:
Güzellik FestivaliEstetikFestivalRamazan ToptaşMustafa Ekrem AbikMalatya
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