“GÜZEL BİR ZAMANDAN GEÇİYORUZ”

Vali Ali Kaban, dün Malatya Minibüsçüler ve Umumi Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce’yi, Yönetim Kurulu üyelerini, servisçi ve minibüsçü esnaflarını ziyaret etti. Malatya Minibüsçüler ve Umumi Servisçiler Odasında gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Malatya Minibüsçüler ve Umumi Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce, yıllardır oda yöneticiliği yaptığı dönemlerde dahi devletin bir valisinin esnaf odalarını ziyaret etmesinin takdire şayan bir durum olduğunu söyledi.

ASKERİMİZİN, POLİSİMİZİN HER ZAMAN YANINDAYIZ

“Devletle esnaf arasında kapı olmaması, esnafın ocağını ziyaret etmesi, sorunları dinleyerek birinci ağızdan sorunları çözüme kavuşturma noktasında bizlere verdiği destekten dolayı Sayın Valimize şahsım, Yönetim Kurulum ve esnaflarım adına teşekkür ediyorum” diyen Başkan İnce, “Ülkemizin bu zor dönemlerinde vatanımızın, ülkemizin bölünmez bütünlüğü noktasında gerek içerde gerek dışarıda şehit olan askerlerimize öncelikle Allah’tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Devletimizin Afrin’de yaptığı operasyon noktasında minibüsçü ve servisçi esnafları olarak sonuna kadar destekliyoruz, askerimizin, polisimizin, kolluk kuvvetlerimizin her zaman yanındayız. Bu noktada geçen hafta başlattığımız minibüsçü, servisçi ve halk otobüsçü esnafları olarak bir günlük kazancımızı Mehmetçik Vakfına bağışlayarak bizler de askerlerimizin yanında olduğumuzu göstermek istedik. Beraberinde kan bağışında bulunarak şehit ve gazi askerlerimize bir nebze de olsa katkıda bulunmak istedik. Bu noktada esnaflarımızın sorunlarını Sayın Valimize ileterek çözüm noktasında desteklerini bekliyoruz” diye konuştu.

TEŞEKKÜRÜ BİR BORÇ BİLİYORUM

Ziyaretinin bugüne nasip olduğunu ifade eden ValiAli Kaban ise, “Seçim biter bitmez sağ olsun Başkanımız yönetimiyle birlikte beni ziyaret etmişlerdi. Daha sonra da ben de bir ziyaret için fırsat gözlüyordum ancak bir türlü denk gelememiştik. Bugüne nasipmiş. Bu arada özellikle askerimizin son dönemdeki hakikaten varlık, yokluk meselesine dönmüş olan, problemli bir bölge haline gelmiş olan o hattaki müthiş harekatını hepimiz izliyoruz, gözlüyoruz, dua ediyoruz, destek veriyoruz ama sizler de bu yaptığınız faaliyetle takdire şayan bir şekilde güzel destek veriyorsunuz. Bundan dolayı da ben teşekkürü bir borç biliyorum. Bu milletimizin hakikaten birlik olduğunun ve birlikle birlikte dirliğin de başladığının bir işareti. Bu anlamda da hakikaten güzel bir zamandan geçiyoruz. Sıkıntı çok ama böyle birlik olabilmemiz hepimizin aynı yöne bakıp, aynı hedefe doğru kilitlenmiş bir vaziyete olması da çok güzel. Bu anlamdaki bütün çalışmalarınızdan dolayı sizi tekrar tebrik ediyor, teşekkürü bir borç biliyorum” söylemlerini kullandı.

YÖNETİMLER PROBLEMLERİ ÇÖZMEK İÇİN VAR

Dünyada problemlerin olabileceğini belirten Vali Kaban, şunları kaydetti:

“Elbette bizim de devletle milletin birbirinden etle tırnak gibi ayrılamaz bir yapısı var. Bu anlamda eğer biz güçlü bir şekilde birbirimizden haberdar olabilirsek, problemlerimizi aktarabilirsek, bu anlamda biz de yapılan işleri sizlere aktarabilirsek uyumlu bir şekilde geleceğe güzel bir tarzda bakabileceğiz. Huzurlu bir tarzda geleceğe doğru yürüyebileceğiz. Elbette problemler olacak, çünkü bu bir şey değil, her şeyin güllük gülistanlık olduğu bir cennet değil. Dünya hayatı neticede. Problemler olacak. Yönetimler de problemleri çözmek için var. Elimizden geldiği kadar, gayretimiz kadar inşallah çözmeye ve bunu bugün çözemiyorsak, yarın çözmeye, hepsini çözemiyorsak bir kısmını çözmeye yani sürekli evirilerek ilerlemeye muhtacız.”busabahmalatya.com