“Güzel Bir Hizmet Binası Yapacağım”

Malatya Seyyar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı ve aynı zamanda Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB)başkan adayı Ümit Emre, BUSABAH gazetesini ziyaret etti. İmtiyaz Sahibi M. Umut Bozkurtoğlu ve gazete çalışanlarıyla bir araya gelen Başkan Emre, 1 Mayıs’ta gerçekleştirilecek olan MESOB seçiminde galip çıkması halinde neler yapacaklarını da anlattı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren BUSABAH gazetesi İmtiyaz Sahibi M. Umut Bozkurtoğlu, sivil toplum örgütlerinin demokraside ne kadar önemli olduğunu çok iyi bilen kişilerden birisi olduğunu söyledi.

DEMOKRATİK BİR SEÇİM BİZİ BEKLİYOR

Çok adaylı seçimlerin daha demokratik olduğuna vurgu yapan Bozkurtoğlu, “Malatya Ticaret ve Sanayi Odası seçimleriyle birlikte başlayan değişim Malatya ticaretine kısa sürede canlılık kattığına şahit oldum. Bundan dolayı sivil toplum örgütlerini önemsiyoruz. ESOB da Malatya için çok önemli kuruluşlardan bir tanesi. Ben misafirimize şahsen başarılar dilerken Malatya’nın hayrına olabilecek bir seçim sonucunun da olmasını temenni ediyorum. Demokrasinin gereği çok adaylı seçimleri tek adaydan daha çok önemsediğimi daima söylerim. Ne kadar çok aday olursa o kadar seçici ve daha çetin, daha şeffaf, daha demokratik bir seçim bizi bekliyor demektir. Bundan dolayı adaylara başarılar diliyorum. ESOB gibi bir kuruluşun da Malatya’ya ciddi bir katkı sunacağına inanıyorum” diye konuştu.

“Malatya’nın önemli basın kuruluşlarından birisi olan BUSABAH gazetesini Pazarcılar Odası Başkanı ve MESOB Adayı Ümit Emre olarak ziyarette bulundum. Umut Bey’e yaptığı tarafsız yayından dolayı üyelerim, esnaflarım adına teşekkür ediyorum” diyerek sözlerine başlayan Malatya Seyyar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı ve aynı zamanda Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB)başkan adayı Ümit Emre, Malatya’da da gerçekten bir değişim ve dönüşüm rüzgarının estiğini dile getirdi.

İSTEDİĞİMİZ NOKTADA DEĞİLİZ

Başkan olması halinde hem esnaflara hem de odalara bir müjdede veren Başkan Emre, şunları dile getirdi:

“Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nda, Malatya Ticaret Borsasında olduğu gibi esnaf camiasında da bunun olması gerektiğini düşündüğüm için bazı arkadaşlarımızla bu konuda bir karar aldık. Belki mevcut yönetimi değiştiririz, belki değiştiremeyiz ama demokratik bir şekilde mücadele etmek için bu yola çıktık. Bu yola eleştirerek değil de projelerimizle yola çıktık. Esnaf adına çok güzel projelerimiz olacak. Birlik ve beraberliği sağlayacağız. Sosyal projeler çok büyük ağırlık vereceğiz. Malatya’mız Türkiye’nin ticareti olsun, siyaseti olsun çok etkin bir konumda olmasına nazaran kendi içimizde hem ticarette hem de siyasette istediğimiz noktada değiliz. Esnaflarımıza, Yönetim Kurulumuza ve odalarımıza burada şu sözü veriyorum: Güzel bir hizmet binası yapacağım. Çok büyük bir değişim ve dönüşüm yapacağımıza inanıyorum. Ben gerek Malatya halkımızın gerek esnaflarımızın desteklerine talibim. Daima fikirlere açığız. Biz danışmaktan, beraber yürümekten yanayız.”

MUTLU SARIGÜL - Busabah Gazetesi