Güvenlik Uzmanı Ağar Malatya’da

Malatya Anadolu Kitap Fuarına katılmak için Malatya’ya gelen Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile Battalgazi Belediyesi’nde biraraya gelerek, Battalgazi Belediyesinin yaptığı hizmetleri inceledi.

HİZMETLERİN İSPATI

Burada konuşan Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın önemli hizmetleri Malatya’ya kazandırdığını belirterek, “Öncelikle saygıdeğer başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Ortaya koymuş olduğu hizmeti bizzat yerinde görmek nasip oldu bizlere. Battalgazi gibi Türkiye’nin mozaiğini temsil eden, böylesine önemli bir alanda ortaya koymuş olduğu hizmetle ve birleştirici ruhla bence çok muazzam bir iş başarmış durumda. Aslında hizmetlerin ispatı beklide arkamızda gözüküyor. Geçen sene kendilerini ziyaret ettiğimde burası inşaat halindeydi. Şimdi yapılmış halini de gördük. Gerçekten hem Türkiye’ye hem Malatya’ya özelde de Battalgazi’ye yakışan ve Battalgazi’yi yaşayan kültürü çok güzel anlatan bir eser olmuş. Bu noktada ben başkanıma çok teşekkür etmek istiyorum. Hizmetlerinin daim olmasını temenni ediyorum ve bundan dolayı gönlümün de çok rahat olduğunu ifade etmek istiyorum” sözlerini kaydetti.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar’ı Malatya’da görmekten büyük mutluluk duyduğunu belirterek, “Abdullah Ağar Beyi burada görmekten büyük mutluluk duyduğum belirtmek istiyorum. Geçtiğimiz yıl içerisinde kendileri diğer üç arkadaşımızla birlikte Fırat Kalkanı ile ilgili bir sempozyumda Malatya’da buluşmuştuk. Battalgazi Belediyesi’nin organize ettiği bir sempozyumdu. Bu yılda kitap fuarına kendileri teşrif ettiler. Bu teşriflerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Oradan da Battalgazi Belediyesini ziyaret ettiler. Yaptığımız hizmetleri yerinde görüp inceleme fırsatı buldular. Kendilerine duygu ve düşüncelerinden dolayı çok teşekkür ediyorum” diye konuştu. (Bülten)