GÜVEN TAZELEDİ

Madeni Eşya Esnaf ve Sanatkarları Odası'nın 2018 Yılı Genel Kurulu dün düzenlendi. 3 adayın yarıştığı Genel Kurul Malatya Öğretmenevi’nde gerçekleştirildi. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü ve Seçim Kurulu gözetiminde yapılan Genel Kurula MESOB Başkanı Şevket Keskin, Malatya Minibüsçüler Odası Başkanı Mesut İnce, Malatya Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Ramazan Toptaş katıldı.

Divan Başkanlığına MESOB Başkanı Şevket Keski, Başkan Vekilliğine Nihat Aydı, Katip üyeliklerine Salih Erdoğan, İhsan Çulpan, Etem Özdemir getirildikten sonra Genel Kurul’da saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Daha sonra, yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakere edilmesi, Denetim Kurulu raporunun okunması ve müzakeresi, bilanço, gelir ve gider hesaplarının okunması ve müzakeresi, bilanço gelir ve gider hesaplarının kabulü veya reddi, Yönetim ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı ibrası, yeni dönem çalışma programı ile bu program içinde yer alacak olan eğitim, teorik ve pratik kurs programları ve tahmini bütçenin görüşülmesi, kabulü veya reddi, aylık ücretlerin, huzur haklarının, yolluk ve konaklama ücretlerinin tespit edilmesi, Genel Kurulca Yönetim Kuruluna yetki verilmesi istenilen teklifler okunmasının ardından adaylar söz aldı.

BAKIRCILAR ÇARŞISI’NDAKİ EKSİKLİKLERİ TAMAMLAYACAĞIZ

Aday Cemil Çolak, “Esnafımıza temelini benim attığım işyerlerini hazırlayıp, dükkanlarını kendilerine teslim edeceğiz. Malatya'nın en önemli geleneksel el sanatı olan bakırın hünerli ellerde işlendiği Bakırcılar Çarşısı’ndaki eksiklikleri tamamlayıp Malatya'mıza yakışır bir çarşıya dönüştürüp ve yerli yabancı herkesin ailesiyle rahatlıkla gezebileceği çarşı haline getireceğiz. Hurdacı (geri dönüşümcü) esnafımıza daha önce temin ettiğimiz yeri 200 metrekare olduğundan çalışma ortamlarına dar geldiği için faaliyete geçilemedi. Ama geri dönüşümcü esnafımız en az 500 metrekarelik alanlara ihtiyaçları olduğu için Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızla istişare edip uygun düzenleme yapılarak iş yerleri kendilerine teslim edilecektir. 2 ayda bir meslek dallarımızdaki esnafları bir araya toplayarak, sorunları dinleyip Birlik Başkanımızın desteğiyle ilgili kurumlara iletip çözüme kavuşturacağız. Her yıl bir bütün esnaflarımızın merhumları için mevlit okutacağız ve gelenek haline getireceğiz” diyerek, diğer meslek grupları için yapacakları çalışmalardan bahsetti.

Adaylardan İsrafil Demiray ise, “Sıkıntılarınızı problemlerinizi en iyi bilen bir kardeşiniz olarak bu sıkıntıları gidermek için ekibim ile birlikte yönetime talip olduk” diye konuştu.

SINIRLARI ZORLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Mevcut Başkan İzzet Demirci de şu ifadelere yer verdi:

“2014 yılında sizlerin verdiği destekle ekibimle birlikte başkanlığa seçildik. 19 yılık eski başkandan odayı borçlu teslim aldık. Odada çok eşi bir bilgisayar, eski bir yazıcı, fotokopi makinası yok, sandalye-masa yok. Sanki bir enkaz yığını. Sağ olsun ilk katkıyı birlik başkanım yaptı. Şu an Allah’a şükür saygın bir oda olduk, eksiklerini tamamlamış ve üyelerine her tür bilgileri veren çalışan bir ekip olduk ve siz değerli üyelerimize hizmette hiç kusur etmedik. Her nedense, eski başkan tekrar karşımızda aday oldu. Artık Madeni Eşya Esnaf Odası hizmetle tanıştı, geriye dönmez! Bunu anla artık. İnanın ki bütün sınırları zorluyoruz ve zorlamaya da devam edeceğiz.”

Gerçekleştirilen Genel Kurul’da mevcut Başkan İzzet Demirci, 364 oy alarak tekrar oda başkanı olurken, Cemil Çolak 94, İsrafil Demiray ise, 64 oy aldı.