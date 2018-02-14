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GURURUN TABELASI

Türkiye 15 Temmuz 2016’da Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından yapılan hain darbe girişimi ile karşı karşıya kaldı. Bu darbe girişimi ise milletin tarihe altın harflerle yazılacak direnişi ile engellendi. Yaşanan hain ihanet halkın sokağa çıkmasıyla sekteye uğradı. Malatya’da darbe girişimine “dur” denilmesinin simgesi haline gelen Kapalı Çarşı üstü ise 15 Temmuz Millet Meydanı olarak adlandırıldı. Söz konusu meydana, orayı niteleyen bu ismin tabelası da asıldı.

GURURUN TABELASI

Türkiye 15 Temmuz 2016’da Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından yapılan hain darbe girişimi ile karşı karşıya kaldı. Bu darbe girişimi ise milletin tarihe altın harflerle yazılacak direnişi ile engellendi. Yaşanan hain ihanet halkın sokağa çıkmasıyla sekteye uğradı. Malatya’da darbe girişimine “dur” denilmesinin simgesi haline gelen Kapalı Çarşı üstü ise 15 Temmuz Millet Meydanı olarak adlandırıldı. Söz konusu meydana, orayı niteleyen bu ismin tabelası da asıldı.

busabahh
busabahh
14 Şubat 2018 Çarşamba 11:02
GURURUN TABELASI

15 Temmuz 2916’da Türkiye en uzun gününü yaşarken, Malatyalı vatandaşlarda vatan, millet sevdalısı olduklarını bir kez daha göstererek, İslam’ın da gücü ile sokakları dolup taşırdı. Aradan geçen zaman ne o gece yaşananları unutturdu ne de bu vatanın bölünmez olduğunu…

‘15 TEMMUZ 2016 UNUTMAYACAĞIZ’

Malatya Büyükşehir Belediyesi 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrası birlik ve beraberliğe dikkat çekmek adına Malatya Kapalı Çarşı üzerine ‘15 Temmuz 2016 Unutmayacağız’ yazısının yer aldığı ay yıldızlı görsel yerleştirdi. Malatya’da mazisi olan ve birçok olaya şahitlik eden Kapalı Çarşı’nın üstü ‘15 Temmuz Meydanı’ olarak adlandırıldı.

VATANDA GÖZÜNÜ DİKENİN GÖZÜNÜ ÇIKARACAĞIZ

Koyulan görsel, Malatyalı vatandaşların beğenisini ve takdirini topladı. Vatandaşlardan Gizem Kaya, “Bu meydan direnişin sembolü haline geldi. Biz de burada darbe girişimine ‘dur’ dedik. Bu vatana gözünün diken herkesin gözünü çıkaracağız, çıkarmaya devam ediyoruz” sözlerini kaydetti.

Hilal Demirtaş

Son Güncelleme: 14.02.2018 11:09
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