Gurur Ve Coşkuyla Kutluyoruz

“Henüz devletini kurmadan, meclisini açacak kadar milletinin kudretine inanmış büyük dava adamlarının bu kutlu hareketi, aynı zamanda kendi azim ve kararları ile geleceğini kurtarmak isteyen Türk milletinin tarihe karşı muhteşem bir meydan okumasıdır. Bu açıdan, 23 Nisan 1920 tarihi, yalnızca siyasi bir iradenin tecellisi olarak değil, milletimizin kurtuluşu için Amasya’da başlayıp, Sivas’ta şekillenen dayanışma, birlik olma, bir araya gelme ve güçleri birleştirme hedefinin de stratejik bir başarısı sayılmalıdır. Bu yönüyle TBMM, yalnızca gücünü milletten alan kurumsal bir yapı değildir. O, aynı zamanda Türk milletinin bağımsızlık ve hürriyet coşkusunun şekillendiği ve Atatürk’ün ‘Yalnız bir makam vardır. O da milletin kalbi, vicdanı ve mevcudiyetidir’ sözlerinde anlamını bulduğu gibi milli ruhun ifadesidir. Meclisin açılması, kahramanca sürdürmekte olduğumuz kurtuluş mücadelesinin haklılığına meşruiyet ve kuvvet de kazandırmış; milletimiz, kararlarının, değerlerinin ve hedeflerinin şekillendiği bir milli temsil kuruma kavuşmuştur. Büyük Millet Meclisimiz, milletimizin bekası için en kritik gelişmelere imzasını atarak, İstiklal mücadelemizin yönetim merkezi, Cumhuriyetimizin ilanının da karar mercii olmuştur. Döneminin ağır şartlarına rağmen güçlüklerden ve baskılardan asla etkilenmeden ve yılmadan çalışmış, zor günlerin aşılmasında varlığıyla, milletimize güç ve ümit vermiştir. Milletimiz, bugün karışımıza çıkan vahim gelişmeler ve ağır sorunların çözümü için de aynı ümit ve beklentilerin karşılanmasını Türkiye Büyük Millet Meclisinden haklı olarak beklemektedir. 1920’de Meclisi açan ve 1923’te Cumhuriyeti kuran milli şuur, tarihte kalmış bir yadigâr olarak görülmemelidir. Aynı şuur ve güç, bugün de benzer buhranların arasında umut arayan milletimize yol gösteren bir ışık olarak parlamaktadır. Kuruluşunun 98. yılını kutladığımız Türkiye Büyük Millet Meclisi, bugün de demokrasimizin, milli devletimizin ve geleceğimizin en büyük güvencesidir. Bu güvencenin toplumsal dayanağı ve en temiz kaynağı ise pırıl pırıl çocuklarımızdır. Çocuklarımıza daha güzel, daha yaşanabilir bir ülke ve dünya bırakmak, onları geleceğe hazırlamak herkesin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi ile mümkündür. Çocuklarımızı ülkesini, milletini seven, onlar için çalışıp üreten insanlar olarak yetiştirmek, dünya yüzünde saygın ve güçlü Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin onurlu, başı dik vatandaşları kılmak bizlere düşen görevlerdir.” (Bülten)