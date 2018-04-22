Gürkan’dan Çocuk Bayramı Mesajı

Başkan Gürkan mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 23 Nisan 1920 günü açılması ile millet egemenliği resmen hayata geçirildiğini hatırlatarak, bu önemli gün Atatürk tarafından millet egemenliğini sonsuza kadar koruyacağına inandığı çocuklara armağan ettiğini belirtti. Gürkan "Bugün, hakimiyetin kayıtsız şartsız milletimize ait olduğunun simgesini oluşturan Türkiye Büyük Millet Meclisinin Mustafa Kemal Atatürk tarafından çeşitli engelleri aşarak 23 Nisan 1920'de kuruluşunun 98. yıl dönümüdür. Atatürk tarafından bütün çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çocukların tek evrensel bayramı olma özelliği taşımaktadır. Anlam ve önemi büyük olan TBMM'nin kurulduğu bu günün, bağımsızlık bilincinin yeni nesillere aktarılması açısından çocuklara armağan edilmesi ayrıca anlamlıdır. Sevgili çocuklar, yarınlarımızın en büyük güvencesi olarak sizlerin büyük önder Atatürk'ün izinde toplumumuzun her alandaki ileri atılımlarına öncülük yapacak, kalpleri vatan ve millet sevgisiyle dolu, görev ve sorumluluklarına yürekten bağlı, çağdaş düşünceli insanlar olarak yetişmeniz en büyük dileğimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Birinci Meclisimizin kahraman üyelerini ve milli mücadelede emeği geçmiş olan herkesi en derin saygı ve rahmetle anıyor, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 98. yılını ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en içten duygularımla kutluyorum" ifadelerine yer verdi.(Bülten)