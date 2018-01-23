GÜRKAN’DAN BUSABAH’A ZİYARET

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Başkan Yardımcısı Zafer Kırçuval dün Malatya BUSABAH gazetesini ziyaret etti. Ziyarette konuşan Başkan Gürkan BUSABAH gazetesine övgülerde bulunarak, Malatya’da yerel basının önemine değindi.

Malatya'daki yerel basının gerek görsel anlamda gerekse de yazılı anlamda zaman zaman ziyaret ettiklerini hatırlatan Başkan Gürkan, yerel basın temsilcilerinin de kendilerini ziyaret ettiğini kaydetti.

KAMU GÖREVİ YAPTIĞINIZI BİLİYORUZ

Yaptıkları hizmetlerin yerel basın aracılığıyla anlattıklarını belirten Başkan Gürkan, “Hakikaten yerel basının çalışma şartlarının ağırlığı, koşulların zor olduğunu biliyoruz. Netice itibariyle biz belediye olarak basının kamu görevi yaptığını biliyoruz. Kamu görevi yaparken de aynı zamanda bizim gibi yerel yöneticilerinde gözü, kulağı oluyor. Şehrinde ne var ne yok basın aracılığı ile bunları öğreniyorsunuz. Yaptığınız şeyleri de yine basın aracılığı ile anlatıyorsunuz. Dolayısıyla kamusal anlamda görev yapan basın mensuplarını periyodik aralıklarla ziyaret etmeyi görev biliyoruz” diye konuştu.

BİZİM AÇIMIZDAN GURUR VERİCİ

“Bizim belediyecilik anlayışımızdan bir tanesi de katılımcı belediyecilik anlayışıdır” diyen Başkan Gürkan, sözlerine şöyle devam etti:

“Bunun temel esası da gerek sivil toplumlar olsun gerekse sendikacılar olsun gerekse de basın ve basın mensupları olsun bunların görüşmeleri doğrultusunda şehrin yol haritalarının oluşmasında önemli bir katkı sağlanıyor. Dolayısıyla biz sizleri ziyaret ederken şehrin gidişatı noktasında bir şeyler öğrenmek ve sizin bize sunacağınız katkıları almak hem de sizleri nezaketen ziyaret etmek basının ve mensuplarının sıkıntılarını dinlemek ve yerinde görmek amacıyla BUSABAH gazetesini ziyaret ettim. Hakikaten basım standardı açısından güzel bir gazete. Geçen gün ulusal televizyonları izlerken gazete manşetlerini verdiler. Yerel basın olarak BUSABAH öne çıkmıştı. Gazetelerimizin ulusal bazda da öne çıkması ve ulusal anlamda yerelin tanıtılması Malatya ve bizim açımızdan da gurur verici bir durum. Bu anlamda da sizlere de teşekkür ediyorum.”

MALATYA'YA ÇOK BÜYÜK KATKILARI OLDUĞUNU BİLİYORUZ

Daha sonra söz alan ve Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile Başkan Yardımcısı Zafer Kırçuval’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden BUSABAH gazetesi İmtiyaz Sahibi Memet Umut Bozkurtoğlu ise, “Battalgazi Belediye Başkanımıza hoş geldiniz diyorum. Ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Sayın başkanın belediye başkanı olduğu günden bu yana ki zaman içerisinde hep medyada görev yapan bir kişi Olarak Sayın Başkanın Malatya'ya çok büyük katkıları olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda Battalgazi ilçe belediyesinin bugün geldiği nokta münasebetiyle ilimizin geldiği noktalara geldi. Ve ben büyükşehir olurken 'Bizim neremiz büyükşehir?' şeklinde birçok yazı yazdım. Birçok şey ile bizim buna hazır olmadığımıza ilişkin yazılar yazdım ve eleştiriler yaptım. Ama Battalgazi Belediyesi'nin büyükşehir olduktan sonra nüfusunun artması ve genişlemesi ile birlikte iyi ki büyükşehir olmuşuz. Çünkü bu tür belediyelerin hizmetlerini görebilme şansına sahip olduk” ifadelerini kullandı.

BAŞARILARININ DEVAMINI DİLİYORUM

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın 4 yılda iyi çalışmalar yaptığının altını çizen Bozkurtoğlu, “Bugün Battalgazi Belediyesi'nin 2017 çalışmalarına baktığımızda eğer biz büyükşehir olmasaydık bunların hiçbirinin yapılmayacağı kanaatindeydim. Yaptıkları, yeni binasıyla, ekibiyle iyi ki büyükşehir belediyesi olduk diyoruz. Bu çalışmaları gördükten sonra bu kanaatim değişti. Biz şehrimizin değişimi ve tanıtımı ile ilgili olarak ilçe belediyelerimize görevler düştüğü kanaatindeyim. İlk 4 yılında çok iyi çalışmalar yapan Başkan Gürkan'dan ileriki zamanlar için daha iyi çalışmalar bekliyoruz. Ciddi projeler yapıldı ve bundan sonra işinizin daha zor olduğu görülüyor ama eminim altından kalkacağınıza inanıyorum. Yerel seçim yaklaşırken Sayın Gürkan'ın seçimlere aday olması düşüncesi içerisinde olduğumuzu belirtmek istiyorum. Tekrar ziyaretten dolayı teşekkür ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum” şeklinde konuştu.