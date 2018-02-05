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Gürkan’dan ANESİAD’a ziyaret 

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Anadolu Esnaf Sanayici ve İş Adamları Derneği Malatya Şube Başkanı Resul Kocamaz’ı ziyaret etti. 

Gürkan’dan ANESİAD’a ziyaret 

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Anadolu Esnaf Sanayici ve İş Adamları Derneği Malatya Şube Başkanı Resul Kocamaz’ı ziyaret etti. 

busabahmalatya
busabahmalatya
05 Şubat 2018 Pazartesi 13:01
Gürkan’dan ANESİAD’a ziyaret 


Burada konuşan Başkan Gürkan, ülke ekonomisinde esnaf ve sanayicilerin önemli bir yeri olduğunu belirterek, “Şehirde bulunan sosyal taraflar diye tabir ettiğimiz sivil toplum örgütleri, dernekler, meslek kuruluşları, sendikalar, kanaat ve yerel önderlerimizi bunları zaman içerisinde ziyaret ediyoruz. Bunların görüş ve önerilerini ve iş yaparken karşılaşmış oldukları zorluk ve sıkıntıları da bizzat kendilerinden öğrenmek için ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. Bugün de ANESİAD şubemizi ziyaret ettik. ANESİAD yeni kurulmuş bir sanayici ve işadamları derneğimiz. Çalışmaları ile ilgili kendileri bizlere bilgi verdiler. Biz müteşebbisi önemsiyoruz. Toplumda üretim yapan ve istihdam oluşturan herkesi takdirle karşılıyoruz. Onları minnet ve şükranla anıyoruz. Netice itibariyle bir kişinin istihdamı ülkemizde 100-150 bin liraya tekabül ediyor. Sanayicilerimiz yanında çalıştırdığı ve istihdam ettiği vatandaşlarımız için sermaye koyuyorlar. Bu tür dernekleri ziyaret etmemiz onların görüş ve önerileri belediyemizin yol haritası ve yön pusulası olarak almamız bizim açımızdan önemli. Ayrıca kendilerinin sorunlarını bizzat dinlemek ve belediyemizin bu konuda kendilerinin önünü açabilecek veya sorunları ilgili yerlere daha yukarılara iletme konusunda gayret gösteririz” şeklinde konuştu.
Anadolu Esnaf Sanayici ve İş Adamları Derneği Malatya Şube Başkanı Resul Kocamaz ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Özellikle şehrimizin yarısını ki yeni açıklamalara göre 307 binin üzerine çıkan nüfusu, Malatya’nın yarısını imar eden, düzenleyen, geliştiren, güzelleştiren sayın Selahattin Gürkan başkanımıza teşekkür ediyoruz. İcraatlarını, faaliyetlerini ve çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Özellikle Yeşil Kuşak projesi, turistik yerlerin imar ve onarımından, sosyal tesislerinden Malatya’nın güzelleşmesi için açtığı özel alanlardan, istihdam alanlarından ve tüm şu an hepsini sayamadığım hizmetleri ile gerçekten takdire şayan çalışmalar yapıyor. Yaptığı çalışmalar sadece Malatya ve bu bölgede değil, Türkiye çapındaki projeleri de çok yakından takip ediyoruz. Bu çalışmaları hakikaten takdir görüyor. Bizde derneğimize yaptığı ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca özel görüşmelerimizde bizim iş adamı, esnaf ve sanayicilerimizin de projeleri ile ilgili kendilerinden beklediğimiz destekleri de ileteceğiz” diye konuştu.

İHA

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BATTALGAZİ BELEDİYE BAŞKANI SELAHATTİN GÜRKANAnadolu Esnaf Sanayici Ve İş Adamları DerneğiResul Kocamaz
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