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GÜRKAN’DAN ANADOLU SELÇUKLU OCAKLARI’NA ZİYARET

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, sivil toplum kuruluşları ile istişare ziyaretleri kapsamında gençlerle bir araya geldi. Başkan Gürkan, milli ve manevi değerlere sahip gençlerin yetişmesinin önemine dikkat çekerek, “Memleketimize en iyi hizmet yolunun, en çok çalışmaktan geçtiğini bilmemiz gerekir” dedi.

GÜRKAN’DAN ANADOLU SELÇUKLU OCAKLARI’NA ZİYARET

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, sivil toplum kuruluşları ile istişare ziyaretleri kapsamında gençlerle bir araya geldi. Başkan Gürkan, milli ve manevi değerlere sahip gençlerin yetişmesinin önemine dikkat çekerek, “Memleketimize en iyi hizmet yolunun, en çok çalışmaktan geçtiğini bilmemiz gerekir” dedi.

29 Mart 2018 Perşembe 14:49
GÜRKAN’DAN ANADOLU SELÇUKLU OCAKLARI’NA ZİYARET

Burada gençlerin sorunlarını ve taleplerini dinleyen Başkan Gürkan, dernek üyeleri ile de bir süre sohbet etti. Anadolu Selçuklu Ocakları Genel Başkanı Ayetullah Geçen, Başkan Gürkan’ın istişareye verdiği önemden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Sivil cemiyetlerin siyasete müdahil olmaması noktasında bir kanaatimiz var. Biz Anadolu Selçuklu Ocakları olarak 450 gencimiz ile sayın başkanımızın yanındayız ve emrindeyiz. Üzerimize düşen ne olursa, bu noktada biz hazır ve nazırız” şeklinde konuştu. Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, istişare ve sohbetten duyduğu mutluluğu ifade ederek, "Gençlerimizin son dönemlerde milli ve manevi değerlerine bağlı olarak yetişmesi, bu tür ocaklarda, bu tür fikriyat temelinin alt yapısının oluşması önemli bir kavram. Bu tür dernekler olsun, STK'lar olsun, ocaklar olsun, bunlar aynı zamanda insanın fikri temelini oluştururken, aynı zamanda manevi temellerinin yanında milli, muhafazakâr anlamda, ahlaki anlamda ki tutum ve davranışları da belli bir sınır belirliyor. Ve biz burada yetişen gençlerimiz sokakta yürürken, o yürümelerine dikkat eder ve davranışlarında vatandaşın kendilerini örnek teşkil edeceğine dikkat eder. Söylemlerinde vatandaşlara nezaket ve nezahati, kibarlığı her zaman ön planda tutar. Aynı zamanda vatan, millet bahis konusu olduğu zaman, gerisi teferruattır deyip, hepsini elinin tersiyle itip, vatanın ve milletin bütünlüğü için canını seve seve ortaya koyan gençlerimizin yetiştiği ocaktır" dedi.

Yerel yöneticiler olarak, sivil toplum kuruluşlarından gelen fikirleri ve görüşleri önemsediklerini kaydeden Gürkan, “15 Temmuz hadisesi halkımızın milli birlik beraberliğine gösterdiği top yekün bir mücadelenin sonucudur. Esasında onu amaçlayanların esas amaçları, Türkiye’de yıllarca sürecek bir iç savaş, akabinde parçalanmış, bölünmüş bir Türkiye. Ama Cenab-ı Allah bu milletin ferasetiyle o tür belaları bu milletin başından defetti. Bizler memleketimize en iyi hizmet yolunun, en çok çalışmaktan geçtiğini, kendi üzerimize düşen sorumluluk ve yükümlülüğü en iyi şekilde yapmaktan geçtiğini bilmemiz gerekir” diye konuştu.busabahmalatya.com 

İHA

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Selahattin GürkanAyetullah GeçenBusabahmalatya
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