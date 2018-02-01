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Gürkan’dan Ali Evren’e hayırlı olsun ziyaretti 

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi (ESKKK) Başkanlığına yeniden seçilen Ali Evren’e ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu.

Gürkan’dan Ali Evren’e hayırlı olsun ziyaretti 

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi (ESKKK) Başkanlığına yeniden seçilen Ali Evren’e ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu.

busabahmalatya
busabahmalatya
01 Şubat 2018 Perşembe 12:13
Gürkan’dan Ali Evren’e hayırlı olsun ziyaretti 

Ziyarette konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Ali Evre’nin yaptığı hizmetlerin tarafsız ve her zaman esnafın yanında yer aldığını ifade ederek, "Bizler yerel yöneticiler olarak, insanların birlik ve beraberlik içinde olması esnaf ve esnaf kuruluşların kendi içerisinde dinamik olması bunların kendi görüş ve düşüncelerin kendi içerisinde aksettikleri gibi bize de aksetmeleri ve bizim yol haritamız ve yol pusulamızı oluşmasında büyük önem taşıyor. Bu tür derneklerin ve sivil toplum örgütlerinin bilgilerin ve fikirlerine ve fikirlerine her zaman ihtiyaç olduğunu söylemişimdir. Bizim katılım belediyecilik anlayışı içerisinde meslek grupları sivil toplum örgütleri ve kanaat önderlerin görüşleri bizim için çok önemlidir” diye konuştu.


Ziyaretten memnun olduklarını dile getiren Ali Evren ise Başkanın yaptığı bütün yaptığı çalışmaları desteklediklerinin ifade ederek, "Başkanımız Malatya için güzel çalımlar yapıyor ve Malatya’mızı canlandırıyor. En sonda yaptığı Battalgazi belediye hizmet binasının modern bir belediye başkanlığı görüşü olmuştur. Bundan dolayı başta başkan olmak üzere tim ekibini kutluyorum" şeklinde konuştu.
TESKOM olarak Malatya’ya 24 derslik bir okul yapıldıklarını ifade eden Evren, ”Bizler TESKOM olarak gümrük ve ticaret bakanlığımız ve Battalgazi belediyesi desteği ile Malatya’mıza 24 derslik bir okul yapılmıştır Bu okulun Malatya’mıza milli eğitimimize ve okuyacak yavrularımıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.
 

İHA

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