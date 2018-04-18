Gürkan, Sorunları Dinledi

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Niyazi Mahallesi'nde taksi durağında bulunan taksici esnafı ile sabah kahvaltısında bir araya geldi. Taksici esnafının durak talebi ile ilgili değerlendirmede bulunan Başkan Gürkan, yaptığı açıklamada, "İsmetiye Mahallemiz, Şık Şık Mahallemiz, Kavaklıbağ Mahallemiz ile Niyazi Mahallesi muhtarlarımızla taksi durağındaki taksici arkadaşlarımızla sabah çayını birlikte içtik. Burada bulunan mahallelerimizdeki sorunları bizzat yerinde görüp, takip etmek ve ilgili muhtarlar ile esnaf arkadaşlarımızla bu bölgenin sorunlarını dinlemek maksadıyla bugün buraya geldik. Yapmış olduğumuz toplantı neticesinde taksi durağının yenilenmesi noktasında arkadaşlarımızın talepleri var, bu talepleri ilgili arkadaşlara ilettik ve büyükşehir ile gerekli koordineler yapıldıktan sonra gereğinin yapılacağını düşünüyorum. İsmetiye Mahallesi, Kavaklıbağlar Mahallesi, Niyazi Mahallesi ve Şık Şık Mahallesi içinde muhtar evi ile sosyal tesis yapılarak bitti. Önümüzdeki hafta içerisinde de açılışını gerçekleştireceğiz. Bu açılış ile ilgili yol, yöntem ve açılış tarihini arkadaşlarımızla yapmış olduğumuz istişareler sonucunda önümüzdeki hafta cuma veya cumartesi günü yapılması noktasında mutabakat sağladık. Bizim amaçladığımız tabi ki mahallelerimizin temiz olması, çağdaş modern anlamda sosyal belediyecilik ve kültürel belediyecilik anlamında, çevrenin ve yeşilin korunması anlamında, hizmet anlamında gerekse katılımcı belediyecilik anlayışı içerisinde arkadaşlarımızla sürekli istişare içerisindeyiz. Mahallemize yapmış olduğumuz ve yapacağımız işleride belirli bir mutabakat neticesinde sonlandırdık hep yaptığımız gibi.Burada yapmış olduğumuz hizmetlerimiz, buradaki esnaflarımıza, kardeşlerimize hayırlı olsun diyorum" sözlerini kaydetti.

EKSİKLERİMİZİ YERİNDE GÖRÜYOR

Şık Şık Mahalle Muhtarı Ertan Küçük ise Başkan Selahattin Gürkan'a teşekkür ederek, "Selahattin Başkanım bugün bizleri onurlandırdılar kendisine ve ekibine teşekkür ediyorum. Mahallemize gelerek, taksi durağının ve mahallemizin sorunlarını, eksiklerini birebir görüştük. Kendisi eksiklerimizi yerinde görüp inceliyor. Birlikteliğimizin ve beraberliğimizin devamını diliyorum. Allah emeklerini boşa çıkarmasın, Allah yar ve yardımcısı olsun Başkanımın"ifadelerini kullandı.

KavaklıbağMahalle Muhtarı Ekrem Tur da Başkan Selahattin Gürkan'ın çalışmalarını desteklediklerini belirterek, "Başkanımız sabah kahvaltıya geldi. Kendisinin çalışmalarını destekliyoruz ve yanındayız. Mahallemizin problemlerini yerini görüyor. Zaten yapılan çalışmalar sonucunda mahallemizde fazla bir problem kalmadı Allah razı olsun. Göreve geldiği günden itibaren 4 yıldır, baya bir çalışma içerisinde. 30 bin olan nüfus 300 bine çıkınca başkanım, ekipleriyle bir fiil çalışıyor. Başkanıma ve ekibine teşekkür ediyorum. Temizlik işleri müdürümüzden de Allah ayrıca razı olsun. Başkanımızı destekliyoruz yanındayız sağ olsun" diye konuştu.

Niyazi Mahallesi Muhtarı Cemalettin Türkol, "Sayın Başkanımızın göstermiş olduğu ilgiye teşekkür ederiz. Mahallemiz böyle bir hizmet görmemişti. 4 yıldır başkanımız sayesinde temizlik yönünden, park bahçeler yönünden hizmet görmekteyiz ve bütün hizmetlerden mahallemiz faydalanıyor. 4 Mahalleye muhtar evi yaptı, kendisine bu yönden de teşekkür ederiz"şeklinde konuştu.

İsmetiye Mahalle Muhtarı Turan Kılavuz “Başkanımızdan Allah razı olsun” diyerek, "Başkanımız sağ olsun bizleri kırmadı ve geldi. Kendisine tek kelime söyleyeceğim, teşekkür ederim Allah razı olsun, başarıların devamını dileriz"dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın mahallelerine yapmış oldukları ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren muhtarlar, Başkan Gürkan'a teşekkür ederek, başarılar dilediler. (Bülten)busabahmalatya.com