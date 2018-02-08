GÜRKAN SANCAKTAR 1 NO’LU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ’Nİ AÇTI

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Battalgazi Merkez ilçe Başkanı Osman Güder ile birlikte Sancaktar 1 No’lu Aile Sağlığı Merkezi’nin açılışına katıldı. Burada konuşan Başkan Selahattin Gürkan, koruyucu hekimliğin önemine dikkat çekerek, “Böyle bir aile hekimliğinin açılışında sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Aile hekimliği önemli bir hekimliktir. Rümeysa Hanım Battalgazi bölgesinde belli bir nüfusun aile fertlerinden bir tanesidir. Tıpta da ‘anemnezi’ diye bir ders vardır. Rümeysa Hanım artık aile fertlerinden birisi olduğu için o ailenin silsilesini bileceğinden teşhis ve tedavi noktasında isabetli kararlar vereceğine inanıyorum. Bu aile sağlık merkezinin Battalgazi Uçbağlar bölgemizdeki insanlarımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Başkan Gürkan, yaptığı kısa konuşmanın ardından açılışa katılanlarla birlikte Sancaktar 1 No’lu Aile Sağlığı Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdi.(Bülten) busabahmalatya.com