GÜRKAN ÖVDÜ!

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret etti.

İnönü Üniversitesi Genel Sekreteri Prof. Dr. Hakan Erkuş, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Cemal Koyunoğlu ve İnönü Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Özcan’ın da eşlik ettiği ziyarette konuşan Rektör Kızılay, Battalgazi Belediyesi hizmet binasının hayırlı olması temennisinde bulundu.



Kızılay, “Selahattin Gürkan başkanımız uzun yıllar Battalgazimize hizmet etti. İnsanların gönlüne ve kalbine girdi. Çok güzel eserler bıraktı. Son olarak bir şaheser diyebileceğimiz bu bina, yani Battalgazi Belediye binası. Gerek mimari konsepti ile gerek sanata verdiği değerle çok güzel bir binayı tamamlayıp kullanıma açtı. Binalar ve mekanlar ferah ve güzel olursa, içerisindeki insanlarda nitelikli ve çalışkan olursa, daha iyi ve güzel hizmet yapılacağını düşünüyorum. Bu vesile ile başka birçok projede İnönü Üniversitesi ve Battalgazi Belediyemiz ortak çalışıyor. Birçok projeyi birlikte geliştiriyoruz. Birçok projeyi sürdürüyoruz, birçok projeyi de çalışıyoruz. Bir kısmını da üçlü işbirliği ile sürdürüyoruz. Önümüzdeki 2018 yılında da projelerimizin bir kısmını daha hayata geçirip, birlikte çalışacağımızı ifade etmek isterim” şeklinde konuştu.



Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Rektörümüz hakikaten naif, nezaketli ve nezahatli bir insan. Bilim insanı olarak kendisini kanıtlamış, üniversitemizi bir bilim yuvasına dönüştürme noktasında emin adımlarla ilerliyor. Ayrıca üniversitemizin, halkın, toplumun üniversitesi, şehrin üniversitesi olması noktasında gayret ve çabalarını yakından takip ediyorum ve takdir ediyorum. Rektörümüzün de ifade ettiği gibi ortak olduğumuz projelerde paydaş olarak çalışıyoruz. Üniversitemiz bu anlamda bizim önümüzü açma noktasında büyük gayret ve çabası olan bir üniversitemiz. Özlediğimiz üniversite formatında olan bir üniversite. Gerek bizim Kervansaray Buluşmaları’nda yaptığımız ortak çalışmalar, gerek mahallelilik projesinde Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi ile birlikte paydaş olarak yaptığımız çalışmamız, bir de Türkiye’de ilk olacak Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Ünitesinin İspendere Şifalı Suları’nın bulunduğu mevkiinde bin 200 dönümlük alan içerisinde yüz küsurdan fazla olan yerde aktif, 15 bin metrekare kapalı alan içerisinde Üniversite-Belediye işbirliği içerisinde Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Ünitesini Tıp Fakültesinde görev yapan hocalarımızın rehberliğinde ve mihmandarlığında yürütüyoruz. Bu Türkiye’de bir ilktir. Yani hem üniversitemizin topluma katma değer sağlaması açısından, hem toplumun önünü açması anlamında, hem de topluma lokomotif görevi görmesi anlamında hakikaten özlenen bir üniversite tablosunu görüyoruz. Ben bu tabloyu şehrimize kazandırdığı için başta değerli Rektörümüze ve tüm ekip arkadaşlarına teşekkür ediyorum” diye konuştu. busabahmalatya.com