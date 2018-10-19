Gürkan muhtarlarla biraraya geldi

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Muhtarlar Günü dolayısıyla Battalgazi ilçesine bağlı mahalle muhtarları ile Battalgazi Belediyesi Orduzu Galip Demirel Çınar Park Sosyal Tesisleri’nde bir araya geldi.

Burada ilk olarak konuşan Kayısı Kent Muhtarlar Derneği Başkanı Erdal Yağlıca, “Bugün Muhtarlar Günü dolayısıyla Battalgazi Belediye Başkanımızın tüm muhtarları bir araya getirmesinden bizler muhtarlar olarak onur duymaktayız. Kendilerine bu jestinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Battalgazi Muhtarlar Derneği Başkanı Abdulvahap Ortaç ise, “Battalgazi Belediyesi’nin çalışmalarını slaytta gördük. Muhtar arkadaşlarımızda çalışıyor, hem de 7/24. Ama ben başarılıyım diyen muhtarım şöyle bir bakıyor. Başarının arkasında kaymakamlığımız ve ilçe belediye başkanımız var. Biz fakir fukaraya sosyal hizmetlerle gidiyoruz. Mahallemizin güzelleşmesini de belediyemizle yapıyoruz. Türkiye’nin örnek bir belediyesine sahibiz. Kıymetini bilmek lazım. Sayın başkanım bu yokluk içerisinde, bu parasızlık içerisinde, bu tesisleri Battalgazi’ye kazandırdınız. Anladığım kadarıyla da borcumuz yok, aksine paramız var. Battalgazi Belediyesi’nin bu çalışmalarından çok mutluyum” şeklinde konuştu.

Türkiye Muhtarlar Derneği Malatya Şube Başkanı Mustafa Eren, Başkan Gürkan’ın muhtarlara gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ederek, “Battalgazimize yaptığı hizmetlerden dolayı ve yaptığı çalışmalar ile Battalgazi’yi Battalgazi yapan çok kıymetli belediye başkanımız Selahattin Bey’e şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

AK Parti Battalgazi Merkez İlçe Başkanı Osman Güder de, “Cumhurbaşkanımızın dünkü konuşmasında AK Parti’nin halka hizmet olduğunu, halka hizmetin Hakk’a hizmet olduğu anlayışını ifade ettiler. İşte Battalgazi Belediyemiz. Gerçekten çok kısa sürede bu millete hizmetkâr olma anlayışı ile yoluna devam etti. Şükürler olsun birçok hizmeti Battalgazi’mize kazandırdı. İnşallah bundan sonrada sizlerin desteği ile kazandırmaya devam edecek. Önümüzde yerel yönetimler seçimi var. Sizlerin seçimi var. Gerçekten size hizmet edecek insanları belirleyin. Siz sivil toplum örgütünün en önemli noktasını teşkil etmektesiniz. Genel merkeze eminim bir belediye başkanı seçilirken önce söz hakkı muhtarlara verilecek” diyerek, en iyi hizmet eden kişilerin gündeme taşınması gerektiğini söyledi.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, Battalgazi Belediyesi’nin önemli hizmetler yaptığını belirterek, “Türkiye’de hangi belediyeyi alırsa alsınlar bu belediye onlardan çok daha fazla hizmet etmiştir. Bunu sizlerle beraber yaptık. Bu memlekete hizmet edeceksiniz, bu hizmetlerde sizlerde taşın altına elinizi uzatırsanız bu bir yüktür. Vebali bir sorumluluktur. Bunu en güzel şekilde yerine getirmemiz lazım. Hizmet binalara gibi, rehabilitasyon merkezleri gibi, geleneksel tıp merkezleri gibi, engelsiz yaşam merkezleri gibi, sosyal yaşam merkezleri gibi, surlar gibi, hanlar, hamamlar gibi, kervansaraylar gibi, kışlalar gibi, asfalt tesisleri, mucur tesisleri gibi hizmetler ve tüm iş makineleri bir dönemde hizmete sunuldu ve alındı. Bizden evvel yaşayanların duası vardır, buna ben yürekten inanıyorum. Devletin malını hak ve hukukunu korumamız lazım. Burada sizlere de görevler düşüyor. Burada ahbap çavuş ilişkileri olmamalı. Burada ben bile eleştirileceksem, eleştirileceğiz. Neticede bizler buranın hak ve hukukunu korumadığımız zaman sen ve senin çocuğun adına ben bunları tasarruf ediyorum. Geleceğe düzgün bir miras bırakmamız lazım. Bizler buradan gittikten sonra bizden sonra gelenler bizlere beddua etmemesi için bunu yapmalıyız. Ben kamudaki yöneticiliğimde de siyasi anlamdaki yöneticiliğimde de buna hep hassasiyet gösterdim” diye konuştu.

Battalgazi Belediyesi iştiraklerinden olan MORMAŞ’ın 10 milyon TL’lik yatırım yaparak Yeni Kapı Üretim Tesisleri’ni hizmete sunduğunu belirten Başkan Gürkan, bu son dönemde geriye ricat ettiği ve konkordato ilan ettiği bir süreçte MORMAŞ’ın 10 milyon TL’lik bir yatırım yapmasının çok önemli bir durum olduğunu söyledi.

“Ben muhtarlarımızı bir aile gibi görüyoruz” diyen Başkan Gürkan, “Bizim amacımız çalışmak adil ve adaletli olmak olarak yani sıratı müstakim olarak görüyorum. İnşallah bu sayede Allah(cc) birimizi bin eder, ışık saçar. Bunu eski Battalgazi’de ve burada hep uyguladık. İnşallah bu şehirde de büyüyecek, yarın Türkiye’ye teşmil edilecek Yeşil Kuşak gibi, Mahallelilik projesi gibi, kültür sanat projelerimiz gibi, rehabilitasyon merkezimiz gibi. Sosyal barışımızda sizlerin yaktığı meşaleler hem ülkeyi aydınlatacak, hem ülkede yaşayan insanlarımızın beynini aydınlatacak. Muhtarlar gününüzü en içten dileklerimle kutluyorum. Muhtarlarımızı biz demokrasimizin pınarı olarak değerlendiriyoruz. Demokrasi bir nehir ise o nehrin kaynakları muhtarlarımızdır. Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu gördüğü için tüm ülkedeki muhtarları periyodik aralıklarla Külliye’ye çağırarak orada ağırladı. Bizde muhtarlarımızla bir araya gelerek görüş ve önerilerinizi alıyoruz” diyerek, muhtarların toplumda ayrı bir yerinin olduğunu söyledi.

Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran da, “Battalgazi hakikaten güzel insanların memleketi. Her yönüyle seviyorum Battalgazi’yi. Battalgazi’nin benim hayatımda özel bir noktası da vardır. Konuşmacılar Battalgazi de yapılan güzel şeylerden bahsettiler ve bu güzel hizmetlere sahip çıkmaktan bahsettiler. Bende elimden geldiğince sahip çıkmaya çalışıyorum. Kaymakam arkadaşlarla bir araya geldiğim zamanlarda bile yapılan güzel şeyleri anlatmaya ve sahip çıkmaya çalışıyorum. Battalgazi, Malatya’da artı bir değer. Çünkü şehir demek sadece site demek değildir. Şehir aslında yaşayan bir organizmadır. Şehir de geçmişin, tarihin olacak, 1200’lü yıllardan gelen bir camin olacak. Bir kanlı kümbetin, bir namazgahın olacak. Surların olacak. Şehirleri şehir yapan asıl unsurlar aslında bunlardır. Bunlar şehir için güzel şeylerdir. Kültür ve tabiat varlıkları açısından bu değerler Malatya’da bizim bölgemiz olan Battalgazi’de mevcut. İl merkezinde bizde mevcut. Dolayısıyla Battalgazi’ye yapılan güzel şeylere sahip çıkmak hepimizin görevidir. Battalgazi ilçemiz sınırları içerisinde ikinci bir üniversitemiz açıldı. Biliyorsunuz. İkinci üniversitemizin kampüsü, yeni fakülteler, yeni alanlar. Benim muhtarlardan özellikle ricam şudur; bu üniversitenin kampüsünü bizim Battalgazi sınırları içerisinde devam etmesi, daha da büyüyerek daha genişleyerek bir sürü fakülte ve yüksek okulu açılması noktasında yerelde kendi içlerinde bu yatırıma sahip çıksınlar” diye konuştu.

Programa, Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Battalgazi Merkez İlçe Başkanı Osman Güder, Türkiye Muhtarlar Derneği Malatya Şube Başkanı Mustafa Eren, Battalgazi Muhtarlar Derneği Başkanı Abdulvahap Ortaç, Kayısı Kent Muhtarlar Derneği Başkanı Erdal Yağlıca ve çok sayıda mahalle muhtarı katıldı.