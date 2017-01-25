Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, beraberinde Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Kırçuval ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İsmet Sarıgül ile birlikte geçtiğimiz haftalarda Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Ramazan Saruhan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

GÖREVİNDE BAŞARILAR DİLİYORUM

Ziyarette konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “İlçe Emniyet Müdürümüzün görevine yeni atanması sebebiyle Yeni Hükümet Binası’nda hem kendilerini ziyaret etmek hem de yeni Hükümet Binası’na taşınması münasebetiyle diğer birimleri bizzat yerinde görüp incelemek üzere buraya geldik. Değerli Battalgazi İlçe Emniyet Müdürümüz Ramazan Saruhan beye yeni görevinde başarılar diliyorum. Temennimiz ve dileğimiz odur ki Battalgazi’mizde asayişin, huzurun berkemal olmasıdır. Ben, polis teşkilatımızın Emniyet Müdürümüz Ramazan Bey nezaretinde daha hassasiyet göstererek, hem vatandaşın incinmemesi noktasında hem de vatandaşın can ve mal güvenliği açısından gerekli performansı en üst seviyede göstereceklerine inanıyorum. Kendilerinin çalışmalarında başarılar diliyorum. Battalgazi Hükümet Binamız, Kaymakamlık ve diğer birimlerle birlikte güzide ve güzel bir mekân olmuş. Bu mekânın da burada çalışan tüm birimlerdeki görevli arkadaşlara hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.

Battalgazi İlçe Emniyet Müdürü Ramazan Saruhan ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



HABER MERKEZİ