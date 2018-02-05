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GÜRKAN'I ÖVDÜ

AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. AK Parti İl Başkanı Kahtalı, Battalgazi Belediyesi tarafından yapılan hizmetlere dikkat çekerek, “Belediyemizin sorumluluk alanlarında güzel hizmetler yapılıyor” dedi. 

GÜRKAN'I ÖVDÜ

AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. AK Parti İl Başkanı Kahtalı, Battalgazi Belediyesi tarafından yapılan hizmetlere dikkat çekerek, “Belediyemizin sorumluluk alanlarında güzel hizmetler yapılıyor” dedi. 

busabahmalatya
busabahmalatya
05 Şubat 2018 Pazartesi 18:15
GÜRKAN'I ÖVDÜ


AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı beraberinde AK Parti Battalgazi Merkez İlçe Başkanı Osman Güder, AK Parti Yeşilyurt Merkez İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan ve partili yöneticilerle birlikte Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret ederek, Battalgazi Belediyesi hizmet binasının hayırlı olması temennisinde bulundu.


Burada konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Battalgazi Belediyesi tarafından önemli hizmetlerin yapıldığını söyledi. Başkan Gürkan, "Siyasi partiler aynı zamanda demokrasinin vazgeçilmez temel unsurlardır. Mensup olduğumuz AK Parti’de memleketimize hakikatten büyük hizmetler yapmış, memleketin kaderi ile özdeşleşmiş bir partinin şuandaki temsilcileri burada bizleri ziyaret ettiler. Netice itibariyle biz aileyiz, bu aile ne kadar birbirine kenetlenirse, ne kadar birlik beraberlik içinde hareket edilirse, o ailenin saygınlığı ve iş yapma yeteneği, faaliyetleri de o kadar geniş olur. Netice itibariyle de biz Battalgazi Belediyesi olarak, Büyükşehir, Yeşilyurt ve diğer ilçelerimiz olarak teşkilatımızla birlikte el ele vererek gerçekten Malatya ve Malatya halkına hizmet etmek gayret ve çabası içerisindeyiz. Hakikaten bugün yapılan hizmetlere baktığımız zaman da azımsanmayacak kadar hizmetler var” ifadelerini kullandı.


AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı ise, Battalgazi Belediyesi’nin yaptığı hizmetlere dikkat çekerek, “Battalgazi Belediyemiz 2014 yılında yürürlüğe giren Büyükşehir yasası ile birlikte iki büyük ilçemiz Battalgazi ve Yeşilyurt belediyemiz, Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte merkezde 610 bin nüfusa hizmet ediyoruz. AK Belediyeciliğin getirmiş olduğu hizmet kalitesini tüm belediyelerimiz Allah’a şükürler olsun halkımız memnuniyeti doğrultusunda en iyi şekilde hizmet vermek için gayret ediyor. Battalgazi’de böyle güzel bir mekan oluşmasında, halkımızın hizmete daha rahat ulaşması noktasında, tüm birimlerin bir araya toplanarak daha iyi hizmet verme noktasında başkanım güzel bir hizmet binası kazandırdı. Başkanıma bu konuda teşekkür ediyorum. Malatya’da merkezde ve merkezin biraz daha dışında güzel bir alanda iyi bir kurum oluşturdu. Bu ve buna benzer diğer hizmetlerinde 300 bini aşkın nüfusuyla, Battalgazi Belediyemizin sorumluluk alanlarında güzel hizmetler yapılıyor. Bu bölgede yapmış olduğu hizmetlerden dolayı başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Teşkilatımızla birlikte her zaman uyum içinde, birlikte hareket ediyoruz. Tüm çalışmalarımızda Başkanımızla ve tüm başkanlarımızla birlikte hizmetlerin en iyisini yapıyoruz şükürler olsun” şeklinde konuştu.


AK Parti İl Başkanı Kahtalı, vatandaşların belediye hizmetlerinden memnun olduğunu ifade ederek, “Kamuoyu yoklamalarına bakıldığında da tüm belediye başkanlarımız ve belediye hizmetlerimizden de halkımızın en üst düzeyde memnuniyeti var. Teşkilatlar olarak bizlerde üzerimize düşenleri, milletvekilleri ve meclis üyelerimiz ile birlikte, tüm ekiplerimizle birlikte en iyi şekilde hizmet etmek için çalışıyoruz. Battalgazi Belediyemizi yeni hizmet binasını tebrik etmek için geldik, ancak Battalgazi Belediyemizin tek eseri bu değil. Şu anda yapımı devam eden İspendere Şifalı sular var. Tahtalı Minare Hamamı, Eski Askerlik Şubesi’nin restorasyon çalışmaları sürüyor. Yaşam Merkezi, Engelli Merkezi, Parklar, bahçeler, saymakla bitiremeyeceğimiz hizmetler yapılıyor. Hangi köyümüze gidersek gidelim belediyelerimizin yaptığı hizmetlerle karşılaşıyoruz. Belediyelerimiz yaptığı hizmetler ile göğsümüzü kabartıyor. Uyum içinde Allah’a şükürler olsun birlikte çalışıyoruz” diye konuştu.
 

İHA

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AK Parti İl Başkanı Hakan KahtalıBATTALGAZİ BELEDİYE BAŞKANI SELAHATTİN GÜRKANMalatya
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