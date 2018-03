GÜRKAN'DAN ZİYARET

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan tarafından, Yaşlılar Haftası dolayısıyla Huzurevi sakinlerine yemek verildi. Yemekte konuşan Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran ve Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, memleketin birlik ve beraberliği için yaşlılardan dua etmelerini istedi.



Battalgazi Belediyesi Galip Demirel Çınar Park Sosyal Tesisleri’nde verilen yemeğe, Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya Büyükşehir Belediye Bakanı Ahmet Çakır’ın eşi Zehra Fatma Çakır, Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran’ın eşi Munise Duran, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın eşi Hafize Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın eşi Yasemin Polat, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı’nın eşi Sadiye Kahtalı, bazı kamu ve sevil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile Huzurevi sakinleri katıldı.



Burada konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yaşlılara hak ettiği değerin verilmesi gerektiğini belirterek, “İnsanlar doğar, büyür, gelişir, ihtiyarlar ve dünyasını değiştirir. Bir millette yaşlılarına verdiği önemle gelişmişlik düzeyini belirler. Aynı zamanda İslam dinimiz yaşlılara verdiği öneme atfen dini yaşama noktasındaki algımızı belirlemiştir. Memleketimizdeki yaşlılar ve onların tecrübeleri bizim için bir gelecek kaynağı olması gerekir. Yaşlılarımız zaman zaman aile fertleri tarafından ihmal edildiklerini yaptığımız sohbetlerde bizlere söylüyorlar. Bu ihmal komşular ve akrabaları tarafından da olduğunu ifade ediyorlar. Belediye olarak yaşlılar haftasını kutlamamızın temel hedefi topluma bir mesaj vermektir. Bu yaşlılar dün gençlerdi. Bu memleketimizin ekonomisine katkı sağlayan insanlardı. Çocukları yetiştiren ana ve babalardır. Bu ana babalara hak ettikleri izzet ve ikramı sevgi ve saygıyı göstermek mecburiyetimizin olduğunu gençlerimize hatırlatmak amacıyla bu günü kutluyoruz. İnşallah amacına matuf olur” şeklinde konuştu.



Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran ise, yaşlıların duasına ihtiyaç olduğunu belirterek, “Battalgazi Belediye Başkanımız bizleri bu yemekte biraraya getirdi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Sizin istek ve dualarınız bizlerin istek ve dualarından daha makbuldür. Çünkü duada ki en önemli şey acziyettir. Allah'u teala’nın duayı kabul etmesindeki en önemli şey kulun acziyetinin farkına varmasıdır. Halisane içten dua etmesidir. Yaşlılarımız da hayatta birçok şeyi görüp geçirdikleri için ki az önce bir yaşlı amcamızla konuşurken ‘göz görmüyor, kulak duymuyor’ gibi cümlelerle latife yaptı. İnsan yaşlandıkça acziyeti artar. Bizlerde ileride yaşlanacağımızı ve acziyetimizin artacağının farkına varmalıyız. Acziyet artınca eskisi gibi koşup, gezemezsin.

Artık yaşlılık gelmiştir. Bu bir acziyettir. Acziyet içindeki bir insanın duası Allah katında daha fazla makbuldür. Dolayısıyla sizin dualarınıza ihtiyacımız var. Hem vatanımız, devletimiz, birlik, bütünlüğümüz için sizlerden beklediğimiz tek şey dua etmenizdir. Zaten devletimiz sizlerin her türlü ihtiyacını karşılıyor. Huzur evi personelimiz de her biri sizin evladınızdır. Onlar size hizmet ettiği sürece sevap kazanacaktır. Sizlerden sadece dua bekliyoruz”

Yapılan konuşmaların ardından program müzik dinletisi ile son buldu. busabahmalatya.com