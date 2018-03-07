GÜRKAN'DAN KADINLAR GÜNÜ MESAJI

Başkan Gürkan, mesajında kadınların, toplum yaşamında daha aktif yer almasının, o ülkenin gelişmişliğinin göstergesi olduğunu ifade etti.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Kadınların, toplum yaşamında daha aktif yer alması, o ülkenin gelişmişliğinin göstergesidir” ifadelerine yer verdi.

Başkan Gürkan’ı mesajı şöyle:

“Ulu Önder Atatürk, kadının siyasi yaşama dahil olmasına büyük önem vererek bu hakları, Avrupa’nın bazı ülkelerinden daha önce Türk kadınına vermiştir.Bu yüksek düşünce,Türk kadınının gurur kaynağı olmuştur. Bizler, cenneti annelerin ayağının altına seren bir dinin mensuplarıyız. Hem yönetimde hem de aile içerisindeki vakur duruşuyla örnek teşkil eden analarımızın, yeri geldiğinde İstiklal Mücadelemizde eşsiz kahramanlıklar gösteren Nene Hatunların torunlarıyız. Kendi kadim kültür ve medeniyetimizi, yaşadığımız zamanı, sahip olduğumuz bu yüce mirasın, incelik ve feraseti çerçevesinde tefekkür ediyoruz. Bizleri eğiten, yetiştiren, bizi biz yapan, yüreklerimize sevgi tomurcukları bırakan, şefkati ve merhameti aşılayan kadınlarımıza, her şartta ve her ortamda hak ettiği saygıyı göstermek en önemli görevimizdir. Bir kadını yetiştirmek bir toplumu yetiştirmektir. Bugün dünya genelinde ve ülkemizde kadınlara yönelik şiddet ve kadın cinayetleri, bizleri derinden üzmektedir. Kadınlarımızın, Allah’ın emaneti olarak görüldüğü, hak ettiği değerin ve önemin verildiği bir dünya temennisi ile tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyor, kadınlarımıza sağlıklı, mutlu, şiddetsiz nice yıllar diliyorum” busabahmalatya.com