GÜRKAN'DAN GENÇLERE ÖVGÜ!

AK Parti Battalgazi Gençlik Kolları Başkanı Ömer Nakir ve yönetim kurulu üyeleri, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile istişarede bulundu. Burada konuşan AK Parti Battalgazi Gençlik Kolları Başkanı Ömer Nakir, “AK Parti Gençlik kolları olarak Selahattin Gürkan’a yapmış olduğu özverili çalışmalar, sunmuş olduğu kültürel, sanatsal ve Battalgazimize sunduğu diğer çalışmalardan dolayı teşekkür ediyoruz. İnşallah bizlerde Battalgazi Gençlik Kolları olarak teşkilatımızla beraber, Battalgazi Belediyemiz ile organizeli çalışarak bundan sonraki süreçte Allah nasip ederse, güzel çalışmalar yapacağız" şeklinde konuştu. Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bizim gençlik teşkilatımız önemli bir teşkilat. Battalgazi Belediyemiz ile bütüncül bir çalışma içerisinde. Olaylara birlikte müdahil olma noktasında, yardımcı olma noktasında ve hizmetlerin tanıtımı ve sunumu noktasında ve hizmetlerle ilgili görülen eksik ve aksaklıklar noktasında bir aile fertleri gibi çalışıyoruz. Bu anlamda gerek Gençlik Kollarımıza, gerek ana kademedeki arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Gençlik kolları bizim elimiz, kolumuzdur. Belediyemizin yapmış olduğu hizmetlerin tanıtımı ve sunumu noktasında, belediyemiz ile ilgili sempozyum, panel, konferans ve toplantılarda ve özellikle “Mahallelilik Projesi” organizasyonunda gençlik teşkilatımız, kadın kollarımız ve ana kadememiz olsun bihakkın sahadalar. Battalgazi Belediyesi bir ailedir. Gençlik kollarıyla, kadın kollarıyla ana kademesi ve tüm Battalgazi paydaşı halkımız ile biz bu çalışmaları en güzel bir şekilde yapmaya çalışıyoruz” diye konuştu.



Başbakan Binali Yıldırım’ın 24 Şubat’ta AK Parti İl Olağan Genel Kurulu’na katılacağını belirten Başkan Gürkan, “24 Şubat’ta da il kongremiz Kapalı Spor Salonu’nda yapılacaktır. Kongre sonrasında ise öyle tahmin ediyorum ki bir miting toplantısı icra edilecek. Bu kongremizde de gençlik kollarımızın çok aktif olacağını şimdiden biliyorum. Tekrar çalışmalarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

